Nach dem Hin und Her um die sogenannte Osterruhe und den feiertagsähnlichen Gründonnerstag sowie die neuen Corona-Regelungen haben sich die meisten Kirchengemeinden in der Region Hemmingen auf die aktuelle Situation eingestellt. Für viele Angebote sind Anmeldungen notwendig. Ein Überblick.

Gesamtes Stadtgebiet

In der katholischen Gemeinde St. Augustinus, zu der auch Hemmingen gehört, sind auf ihrer Website Anmeldungen für die einzelnen Gottesdienste freigeschaltet. Dazu gehören ein Kinderkreuzweg ab 10.30 Uhr am Karfreitag sowie am Ostersonntag eine Familienmesse um 11 Uhr. Letztere ist aber bereits ausgebucht. Eine genaue Übersicht ist auf www.sankt-augustinus-hannover.de zu finden.

Devese/Hemmingen-Westerfeld

Die Trinitatiskirchengemeinde, zu der Devese und Hemmingen-Westerfeld gehören, feiert nur am Ostersonntag einen verkürzten Präsenzgottesdienst mit beschränkter Teilnehmerzahl. Für die Gottesdienste am Gründonnerstag und am Karfreitag bietet sie kontaktarme oder digitale Alternativen an. So fällt der für 19 Uhr in der Trinitatiskirche geplante Gottesdienst am Gründonnerstag, 1. April, aus. Die Gemeinde lädt stattdessen zu einem „Abendmahl zu Hause“ ein. Pastorin Ulrike Budke-Grüneklee hat eine Anleitung vorbereitet. Diese ist im Internet auf trinitatis-hemmingen.de abrufbar und im Schaukasten am Kirchdamm einzusehen. Am Karfreitag entfallen die geplanten Präsenzgottesdienste in der Trinitatiskirche und in der Kapelle in Devese. Die Kirchengemeinde lädt für 10 Uhr zu einer Andacht über die Videoplattform Zoom ein, die von Pastor Peter Beyger gestaltet wird. Anmeldungen sind unter Telefon (0511) 429312 möglich und per E-Mail an peter.beyger@evlka.de. Die geplante Osternacht in der Trinitatiskirche und der Gottesdienst in der Kapelle im Alten Dorf von Hemmingen entfallen. Die Kirchengemeinde lädt für Ostersonntag, 4. April, 10 Uhr, zu einem Präsenzgottesdienst unter Einhaltung des Hygienekonzepts in die Trinitatiskirche ein. Zudem gibt es auf der Internetseite einen Osterbrief von Pastorin Ulrike Budke-Grüneklee.

Hiddestorf/Ohlendorf

In der Nikolaikirchengemeinde, zu der Hiddestorf und Ohlendorf gehören, sei schon seit einigen Wochen klar, dass die Gottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag nicht in Präsenz gefeiert werden, sagt Pastor Richard Gnügge. Diese würden normalerweise in großer bis sehr großer Zahl angenommen. „Sie angemessen in unserer schönen, aber kleinen Nikolaikirche unter den derzeitigen Bedingungen zu feiern, sah der Kirchenvorstand als für uns nicht umsetzbar an.“

Stattdessen werde es zu Gründonnerstag, 1. April, für alle Gemeindemitglieder eine Tüte je Haushalt mit den Briefgottesdiensten für alle vier Gottesdienste, einem Osterlicht und einem Nagel für den Karfreitag geben – ausgetragen vom Kirchenvorstand und weitere Helfern. „Der Gottesdienst am Gründonnerstag ist als Tischabendmahl zu Hause konzipiert“, erläutert Gnügge. Darum gebe es im Internet auf www.kirche-hiddestorf.de auch einen Hörgottesdienst, sodass Besucher der Seite Texte und Lieder hören und mitsingen können.

Für die anderen drei Tage werde es wie im vergangenen Jahr Videogottesdienste auf der Website der Gemeinde geben: gesprochen von Gnügge, aufgezeichnet und bearbeitet von Jens Ramhorst, mit Musik und Liedern von Anna-Lena Senk und Thomas Wemheuer-Linkhof. Da der Gottesdienst am Ostermontag als regionaler Gottesdienst geplant gewesen sei, werden am Ostersonntag in allen drei anderen Gemeinden der Kirchenregion Hemmingen Briefgottesdienste für den Ostermontag ausliegen.

Arnum/Harkenbleck/Wilkenburg

Der Kirchenvorstand der St.-Vitus-Gemeinde mit Harkenbleck und Wilkenburg tagt am Montagabend und entscheidet dann. Auch die Planung der Friedenskirchengemeinde in Arnum steht noch aus.

