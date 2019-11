Hemmingen

Bürger können ihre Grünabfälle auf dem städtischen Betriebshof am Hohen Holzweg 15a in Arnum ab Sonnabend, 7. Dezember, nur noch in der Zeit von 9 bis 14 Uhr entsorgen. Zurzeit ist die Abgabe sonnabends von 9 bis 17 Uhr möglich. Diese verlängerte Öffnungszeit gilt dann voraussichtlich erst ab April wieder.

Grünabfälle in Hemmingen entsorgen

Die Stadt verweist auch auf die landwirtschaftliche Annahmestelle neben der Siloanlage am Bruchweg 20 in Ohlendorf. Sie ist – mit Ausnahme von Feiertagen – mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe

Es ist auch möglich, die Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen in Pattensen und Ronnenberg zu entsorgen. Die Einrichtung an der Ludwig-Erhard-Straße 22 in Pattensen ist dienstags von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet sowie mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr.

Diese Zeiten gelten auch für den Hof an der Empelder Straße hinter den Kleingärten in Ronnenberg.

Von Andreas Zimmer