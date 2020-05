Arnum

Die Grünabfallannahme auf dem Betriebshof der Stadt an der Straße Hoher Holzweg in Arnum hat am Sonnabend, 16. Mai, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. An den Containern werden Leitern aufgestellt sein. So können mehrere Kunden unter Wahrung der Abstandsregeln gleichzeitig ihren Grünschnitt entsorgen. Dennoch sollten sich die Kunden laut Verwaltung auf längere Wartezeiten einstellen.

Betriebshof nur für Hemminger

Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Betriebshof eine Einrichtung der Stadt ist und kein Wertstoffhof des Abfallentsorgers Aha. Die Nutzung stehe damit grundsätzlich nur Hemminger Bürgern zur Verfügung. Zudem sollte eine Anlieferung nicht größer als ein Kubikmeter Grünschnitt sein.

Die Arnumer Annahmestelle, die sonnabends öffnet, war während des Corona-Lockdowns geschlossen und wurde erstmals am Sonnabend, 18. April, wieder geöffnet. Am Sonnabend, 2. Mai, blieb sie aus personellen Gründen geschlossen

Von Tobias Lehmann