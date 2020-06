Hemmingen

Die Reihe Stadtgespräch der Hemminger Bündnisgrünen, 2015 ins Leben gerufen, hat es schon in geschlossenen Räumen gegeben, bei Treffen unter freiem Himmel und jetzt erstmals virtuell in einer Onlinekonferenz. Für das Webinar konnten sich Interessierte zuvor anmelden. „Das Format hat dank der professionellen Moderation von Lars Heidemann und trotz eines kleineren technischen Anlaufproblems sehr gut funktioniert“, teilt der Vorsitzende des Ortsverbands Hemmingen, Andreas Praetsch, mit. Thema waren die Möglichkeiten demokratischer Teilhabe.

Ursprünglich war das Stadtgespräch bereits im März im Alten Schulhaus geplant, musste jedoch wegen des Coronavirus ausfallen. Es war die erste Veranstaltung im Stadtgebiet, die deswegen verschoben werden musste.

Städtebauliche Weiterentwicklung könnte Thema sein

Referent war Ilan Siebert, Mitglied des Vereins Demokratie Innovation. Er stellte Möglichkeiten vor, wie mehr Menschen in die aktive politische Arbeit einbezogen werden können. So seien zum Beispiel sogenannte Wahlkreisräte denkbar. Ein Gremium aus zufällig ausgelosten Bürgern könne sich mit aktuellen politischen Zielen befassen und Empfehlungen erarbeiten. Ein lohnenswertes Thema für Hemmingen sei zum Beispiel die städtebauliche Weiterentwicklung, sagt Praetsch.

Siebert schlägt vor, dass eine bestimmte Zahl von Bürgern ausgelost und per Brief gefragt wird, ob die Teilnahme an dem Gremium gewünscht ist. Aus dem Kreis der Zustimmenden ließe sich unter Aspekten wie Geschlecht, Alter und Migrationshintergrund eine gemischte Gruppe zusammenstellen. Die Teilnahme sollte zudem „finanziell gewürdigt“ werden. Die Teilnehmer müssten Zugang zu Expertenwissen aus unterschiedlichen Perspektiven bekommen. Siebert wies auch darauf hin, dass ein solches Gremium kein gewähltes ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen soll.

Wahlkreisräte bilden?

Ilan Siebert sagte, dass zurzeit jeder 50. Bürger in Deutschland Mitglied einer politischen Partei sei. Davon beteilige sich allerdings nur jeder Zehnte aktiv an der politischen Arbeit. Somit nehmen 99 Prozent der Bevölkerung nicht oder nur zu den Wahlen an politischen Prozessen teil. Zudem seien in den gewählten Parlamenten häufig „alte, weiße Männer überrepräsentiert und Frauen, jüngere Altersgruppen und Migranten unterrepräsentiert“.

Von Tobias Lehmann