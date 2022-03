Hemmingen

Die Hemminger Bündnisgrünen laden zu einer Diskussion über Mobilität im ländlichen Raum ein. In der Reihe Stadtgespräch sollen Projekte vorgestellt werden, die die für den Klimawandel notwendige Mobilitätswende auch im ländlichen Raum möglich machen. Denn anders als in der Stadt sei der Alltag für Bürgerinnen und Bürger auf dem Land wegen fehlender Mobilitätsangebote aktuell kaum ohne Auto zu organisieren, heißt es in der Ankündigung.

Ist das Sprinti-Modellprojekt auch in Hemmingen möglich?

Notwendig seien deshalb „bedarfsgerechte Lösungen, die flexibel abgerufen werden können“. Ein interessanter Ansatz sei zum Beispiel das gerade in Sehnde, Springe und Wedemark laufende Sprinti-Modellprojekt. Fahrgäste können sich einen Kleinbus bestellen und sich zu einem gewünschten Ziel fahren lassen. Die Grünen stellen die Frage, ob dieses Modell auch für Hemmingen umsetzbar sein könnte. Auch Sharing-Modelle für Lastenfahrrad, E-Scooter und Auto sollen besprochen werden.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anmeldungen für Reihe Stadtgespräch der Grünen

Gäste der Online-Veranstaltung sind Maaret Westphely vom Carsharing-Unternehmen Stadtmobil und Klaus Geschwinder, Verkehrsplaner bei der Region Hannover und Fraktionsvorsitzender der Grünen in den Stadtteilen Vahrenwald/List in Hannover. Die Moderation übernehmen Frauke Patzke, Vorstandsmitglied der Hemminger Grünen, und Ulrike Roth, ehemaliges Ratsmitglied der Grünen.

Das Stadtgespräch beginnt am Dienstag, 22. März, um 20 Uhr über das Videoportal Zoom. Anmeldungen nimmt die Partei im Internet auf gruene-hemmingen.de entgegen.