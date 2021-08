Hemmingen

Dreimal ist die Ratsfraktion der Bündnisgrünen mit der Forderung auf Einstellung eines Klimaschutzmanagers bereits gescheitert. Die Ratsmehrheit lehnte den Antrag bei den Haushaltsberatungen 2019, 2020 und 2021 jeweils ab. Doch der Wind scheint sich zu drehen. Die Bürgermeisterkandidaten von SPD und CDU und Bündnisgrünen zeigen sich alle offen für eine künftige Stelle zum Klimaschutz. Um keine Zeit zu verlieren, fordern die Bündnisgrünen jetzt noch den alten Rat der Stadt auf, umgehend zu handeln. Der neue Rat wird bei der Kommunalwahl im September gewählt und wird seine Arbeit im November aufnehmen.

Lesen Sie mehr: Streit um Beauftragten für Klimaschutz

Lesen Sie mehr: Alle Infos und Berichte zur Kommunalwahl in Hemmingen

Klimaschutz-Aktionsprogramm soll aktualisiert werden

Für die Bündnisgrünen geht es jetzt zunächst darum, das noch aus dem Jahr 2010 stammende Klimaschutz-Aktionsprogramm zu aktualisieren. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Stelle des Klimaschutzmanagers oder einer Klimaschutzmanagerin gefördert wird. Wird der Förderantrag noch bis Ende dieses Jahres eingereicht, kann die Kommune einen Zuschuss von 65 Prozent für die Stelle bekommen. Anschließend soll die Förderung nur noch zu 55 Prozent möglich sein, erläutern die Bündnisgrünen in ihrem Antrag. „Wir haben keine Zeit zu verlieren“, heißt es dort. Die Partei schlägt vor, die Klimaschutzagentur Region Hannover mit der Aktualisierung des Klimaschutz-Aktionsprogramms und auch der Vorbereitung des Förderantrags zu beauftragen.

Lesen Sie mehr: Beim Klimaschutzbericht ist die Stadt Hemmingen Pilotprojekt

Der Bündnisgrünen-Ratsherr Roman Binder verweist darauf, dass durch die bisherige Ablehnung der Stelle für den Klimaschutz wertvolle Zeit „auch zur Entlastung der Verwaltung“ verloren gegangen sei. sEine Aufgabe eines Klimaschutzmanagers ist es unter anderem, sich um Förderanträge für verschiedene Projekte zu kümmern. „Handeln wir jetzt, können wir weitere Verzögerungen verhindern“, sagt Binder.

Klimaschutzstelle soll pädagogisch und vernetzend wirken

Elisabeth Seiler, die jetzt für die Bündnisgrünen für den Rat der Stadt kandidiert, verweist auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, nach dem kommende Generationen nicht ungerecht durch den Kampf gegen den Klimawandel belastet werden dürfen. „Es muss klar sein, dass eine Stelle in diesem Bereich auch pädagogisch und vernetzend auf alle Akteure dieser Stadt wirken soll“, sagte sie.

Die Bündnisgrünen fordern, dass ihr Antrag in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 16. September beraten und möglichst in der Ratssitzung am 30. September beschlossen wird. Das wird voraussichtlich die letzte Sitzung des aktuellen Rats der Stadt sein.

Von Tobias Lehmann