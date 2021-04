Die Ratsfraktion der Bündnisgrünen fordert das öffentliche Streaming politischer Sitzungen im Internet. Bisher können Sitzungen digital nur von Ratsmitgliedern und Vertretern der Stadtverwaltung verfolgt werden. Gäste müssen immer noch persönlich in den Sitzungssaal im Rathaus kommen. „Das ist in Nachbarkommunen wie Pattensen oder Ronnenberg anders: Mit unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten verfolgen dort teils erstaunlich viele Bürger und Bürgerinnen die Sitzungen über das Internet“, teilen die Bündnisgrünen mit. Die erste digitale Ratssitzung in Pattensen Ende Februar haben sich rund 200 Gäste angesehen.

Alle Ratsmitglieder müssen zustimmen

„Auch in Hemmingen können so weitere Kreise der Bevölkerung angesprochen werden, für die Online-Veranstaltungen zunehmend selbstverständlich geworden sind“, sagt der Fraktionsvorsitzende Joachim Steinmetz. Aus seiner Sicht vergebe der Hemminger Rat gerade eine gute Möglichkeit, seine Arbeit attraktiver, partizipativer und transparenter zu gestalten. Voraussetzung für im Internet live übertragene Sitzungen ist, dass alle Ratsmitglieder zustimmen, was bis jetzt nicht passiert ist.

Grüne fordern Aussprache über digitale Sitzungen

Die Bündnisgrünen weisen darauf hin, dass es bisher allerdings auch noch keine grundsätzliche Aussprache darüber gegeben habe. Das soll sich mit dem Antrag der Ratsfraktion jetzt ändern. Die Stadtverwaltung soll demnach die nötige Vorarbeit leisten, dass spätestens der in diesem Jahr neu zu wählende Rat zur Aufnahme seiner Tätigkeit im November frei entscheiden kann, in welcher Form die Öffentlichkeit an den Sitzungen beteiligt werden soll.

„Schon die Einführung des hybriden Sitzungsformats für Ratsmitglieder war nicht ohne Widerstände möglich. Die fehlende Öffentlichkeit ist immer noch ein großes Manko“, sagt Martin Harer, beratendes Mitglieder der Ratsfraktion der Bündnisgrünen. Spätestens vom neuen Rat werde erwartet, dass dieser seine Sitzungen transparent gestaltet und dafür alle technischen Möglichkeiten nutzt. „Wer sich 2021 in ein Kommunalparlament wählen lassen will, sollte Offenheit für digitale Sitzungsformate mitbringen“, sagt Harer.

Tobias Lehmann