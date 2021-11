Hemmingen

Die Bündnisgrünen planen für Dezember zwei große Recyclingaktionen. Gesammelt werden Brillen, Werkzeug, Briefmarken, Verbandskästen und Korken. „Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die häufig einfach in den Wertstoffsack geworfen oder zum Recyclinghof gebracht werden. Bestimmte Institutionen haben aber eine wesentlich bessere Verwendung dafür“, teilt Vorstandsmitglied Lea Römer mit.

So werden die gesammelten Brillen an „BrillenWeltweit“ geschickt. Die Organisation prüft die Brillen und versendet die geeigneten Exemplare nach Afrika, wo sie Kurz- oder Weitsichtigen das Leben erleichtern. Das Werkzeug wird von der Deveser Firma Solargy für ein Projekt in Ghana eingesetzt. Die Verbandskästen gehen zu Übungszwecken an das DRK Ronnenberg. Die Briefmarken werden in Bethel bei Bielefeld aufgearbeitet und wieder verkauft. Die Korken bekommt Jacques’ Wein-Depot in Arnum. Aus den Korken werden in der Weiterverarbeitung Dämmstoffe gemacht.

Grünen organisieren Recyclingstände

Die Bündnisgrünen haben Recyclingaktionen dieser Art bereits 2018 und 2019 auf dem Weihnachtsmarkt in Hemmingen-Westerfeld angeboten. Der Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger war groß. Deshalb will die Partei die Aktion dieses Jahr wiederholen, auch wenn der Weihnachtsmarkt erneut wegen der Corona-Pandemie ausfällt.

Die Bündnisgrünen werden den Recyclingstand zuerst am Sonnabend, 4. Dezember, von 10 bis 12 Uhr in Arnum an der Ecke alte B3/Wilkenburger Straße aufstellen. Die zweite Aktion ist für Sonnabend, 11. Dezember, von 10 bis 12 Uhr auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld geplant. Lea Römer weist darauf hin, dass es dort auch möglich ist, die im November neu gewählten Vorstandsmitglieder der Partei kennenzulernen.

Von Tobias Lehmann