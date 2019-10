Hemmingen

Die Hemminger Bündnisgrünen loben das Engagement der Friday-for-Future-Ortsgruppe Hemmingen. „Themen wie Klimaschutz und Generationengerechtigkeit bekommen durch die Aktivitäten der Hemminger Jugendlichen einen riesigen Schub an öffentlicher Aufmerksamkeit“, sagt der Fraktionsvorsitzende Joachim Steinmetz. Die Ortsgruppe hatte am Tag des großen Klimastreiks am 20. September einen Katalog mit Forderungen an die Hemminger Politiker überreicht. Dazu gehörte unter anderem die regelmäßige Erneuerung des Hemminger Klimaschutzprogramms wie auch die Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten. Zudem soll das Fahrrad nach dem Wunsch der Ortsgruppe in der Verkehrsplanung der Kommune an die erste Stelle rücken und das Fahrradverkehrsnetz besser ausgebaut werden.

Fridays-for-Future-Gruppen sind überparteilich

„Es ist beachtlich, mit welchem Aufwand und mit welcher Ernsthaftigkeit die Aktiven von Fridays-for-Future ihr Anliegen vorantreiben. Dafür zollen wir ihnen unseren Respekt“, sagt Steinmetz. Die Vertreter der Friday-for-Future-Ortsgruppe hatten sich bereits vor dem Klimastreik mit allen Vertretern der Hemminger Ratsfraktionen getroffen, um über ihr Anliegen zu diskutieren. Sprecher Samuel Frank betonte bereits, dass die Ortsgruppe überparteilich ist.

Grüne prüfen Forderungen der Jugendlichen

Steinmetz teilt mit, dass seine Fraktion mittlerweile begonnen habe, die Forderungen der Jugendlichen durchzusehen und prüfen werde, ob und wie sie umgesetzt werden können. „Diese Liste zwingt alle Kommunalpolitiker, genau zu hinterfragen, ob das eigene Handeln ambitioniert genug ist und ob sich manche vermeintlich gravierenden Hindernisse überwinden lassen, wenn der politische Wille groß genug ist“, sagt Steinmetz.

Die Ratsfraktion der Bündnisgrünen kündigt eine fundierte inhaltliche Antwort auf den Katalog der Ortsgruppe an. „Wir stehen weiterhin auch für einen persönlichen Austausch zur Verfügung“, sagt Steinmetz.

