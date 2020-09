Hemmingen

100 Sonnendächer auch für Hemmingen – mit diesem Ziel treten die Bündnisgrünen zum 36. Grünen Stadtgespräch an und laden interessierte Bürgerinnen und Bürger ein. Es findet als Onlinekonferenz am Mittwoch, 7. Oktober, ab 19 Uhr statt. Der Einwahllink lautet: https://konferenz.netzbegruenung.de/Gruenes-Stadtgespraech-Hemmingen.

Das „auch“ bezieht sich auf das erfolgreiche Pendantprogramm in Gehrden. Dort sind innerhalb eines Jahres mehr als 75 neue Fotovoltaikanlagen in der Stadt in der Planung oder bereits installiert worden. Gehrden wurde für das Klimaschutzprogramm als eine von acht niedersächsischen Städten und Regionen von Umweltminister Olaf Lies ausgezeichnet.

Ziel ist auch, einen Solarstammtisch einzurichten

Nun sollen die Hemminger überzeugt werden. Fotovoltaik wandelt kostenlose, emissionsfreie und unerschöpfliche Sonnenenergie in elektronische Energie um: Solarstrom. Diesen können die Haushalte selbst verbrauchen, etwa für die Warmwassererzeugung und das E-Auto, oder in das Netz einspeisen.

In der Onlinekonferenz stehen Udo Scherer von der Klimaschutzagentur Region Hannover (selbst Hemminger Hausbesitzer mit Solaranlage) sowie Ulrich Beyer und Jörg Büsing von der Hemminger Firma Solargy Rede und Antwort. Solargy ist Mitinitiator des Gehrdener 100-Dächer-Programms.

Wie kommen Hausbesitzer, Mieter und Unternehmer zur eigenen Solaranlage? Was kostet das, und wen muss man mit einbeziehen? Wird das gefördert, und gibt es eine unabhängige Beratung? Was bringt ein 100-Dächer-Programm? Das und anderes kann im Grünen Stadtgespräch diskutiert werden. Ziel dessen ist auch die Einrichtung eines Solarstammtischs, bei dem sich Interessierte weiter austauschen können.

Von Katharina Kutsche