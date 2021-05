Hemmingen

Die Hemminger Bündnisgrünen haben Jürgen Grambeck ohne Gegenstimme zum Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters der Stadt gewählt. Das teilt der Parteivorsitzende Andreas Praetsch mit. Grambeck war in einer Online-Abstimmung der Partei bereits einstimmig als Kandidat gewählt worden und hatte sich auch öffentlich Anfang Mai schon vorgestellt.

„Jetzt ergab auch die zur endgültigen Bestätigung notwendige Briefwahl eine überwältigende Mehrheit“, sagt Praetsch. 28 der insgesamt 41 Mitglieder des Ortsvereins der Bündnisgrünen haben daran teilgenommen. Ein Mitglied enthielt sich, alle weiteren sprachen sich für den 52-jährigen Grambeck aus.

Partei nominiert 21 Kandidaten für den Stadtrat

Ebenso große Einigkeit gab es bei der Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für den neuen Rat. 21 Männer und Frauen stellt die Partei dafür auf. Nahezu alle wurden einstimmig nominiert. Lediglich bei einem Kandidaten habe es eine Nein-Stimme gegeben, teilt Praetsch mit. Die ersten zehn Plätze sind paritätisch mit jeweils fünf Männern und fünf Frauen besetzt. Sie kommen aus sechs der sieben Stadtteile in Hemmingen. Nur aus Ohlendorf tritt kein Kandidat an. Allerdings wohnt Grambeck in Ohlendorf.

Folgende Kandidaten hat die Partei in der Reihenfolge nominiert:

1. Joachim Steinmetz, Wilkenburg

2. Elisabeth Seiler, Harkenbleck

3. Roman Binder, Devese

4. Sabine Stahlhut, Hemmingen-Westerfeld

5. Martin Harer, Hemmingen-Westerfeld

6. Petra Nolte-Porteous, Hemmingen-Westerfeld

7. Lars Heidemann, Hiddestorf

8. Peter Jenkner, Arnum

9. Ulrike Roth, Devese

10. Marleen Maier, Arnum

11. Andreas Herzog, Hemmingen-Westerfeld

12. Andreas Praetsch, Wilkenburg

13. Gerhard Stünkel. Arnum

14. Lea Römer, Wilkenburg

15. Ehrhard Schulze, Hemmingen-Westerfeld

16. Rüdiger Patzke, Harkenbleck

17. Dorit Miehe, Hiddestorf

18. Burkhard Lange, Arnum

19. Harald Paul, Hemmingen-Westerfeld

20. Matthias Hamann-Roth, Devese

21. Anja Möhring, Hiddesdorf

Alle aktuellen Ratsmitglieder kandidieren erneut

Angeführt wird die Liste vom aktuellen Fraktionsvorsitzenden Joachim Steinmetz. Auch die weiteren Ratsmitglieder Roman Binder, Peter Jenkner und Ulrike Roth kandidieren erneut. Erfahrung im Rat oder als beratende Fraktionsmitglieder haben auch Elisabeth Seiler, Martin Harer und Petra Nolte-Porteous. Zwei Kandidaten haben die Bündnisgrünen nominiert, die nicht Mitglied der Partei sind: Matthias Hamann-Roth und Rüdiger Patzke.

Die Wahlen des Bürgermeisters und des Rates sind beide am Sonntag, 12. September. Für das Amt des Verwaltungschefs oder der Verwaltungschefin kandieren neben Grambeck auch Jan Dingeldey (CDU) und Katja Schröder (SPD) .

Von Tobias Lehmann