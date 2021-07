Hemmingen

„Ohne Klimaschutz ist alles nichts.“ So lautet die Überschrift des 16 Seiten umfassenden Wahlprogramms der Hemminger Grünen. „Wir haben es in vielen intensiven Zoom-Sitzungen ausgearbeitet“, sagte der Parteivorsitzende Andreas Praetsch bei der Vorstellung des Programms am Dienstag. Viele der 47 Mitglieder seien aktiv beteiligt gewesen. Bürgermeisterkandidat Jürgen Grambeck sagte: „Ich bin seit 1986 bei den Grünen und habe die Hemminger Mitglieder noch nie so intensiv und engagiert in der Diskussion erlebt.“

Zu den Forderungen der Partei für die Kommunalwahl im September zählen Klimaneutralität bis 2030 in der Stadt, ein Radwege-Sofort-Programm, Ausbau erneuerbarer Energien und ein 1000-Dächer-Programm für den Bau von Fotovoltaikanlagen. Wichtig sei es auch, Alternativen zu finden, die eine Reduzierung des Individualverkehrs ermöglichen. Praetsch sagte: „Das wird kein einfacher Weg. Die emotionale Bindung vieler Bürger und Bürgerinnen an ihr Auto ist sehr hoch.“

Grüne fordern Ausbau von Radwegen sowie Bus und Bahn

Die Hemmingerin Frauke Patzke, die für die Grünen für das Amt der Regionspräsidentin kandidiert, sagte, dass die aktuelle Infrastruktur in der Region Hannover dafür geändert werden müsse. „Viele Radwege sind in einem katastrophalen Zustand. Sie müssen so ausgebaut werden, dass sie nicht nur bei angenehmen Temperaturen im Sommer Lust auf das Radfahren machen, sondern auch an dunklen Winterabenden“, sagte sie. Zudem sollten Busse auch in den Umlandkommunen deutlich häufiger als nur einmal pro Stunde fahren. Das Angebot des Carsharings könnte ebenfalls noch ausgebaut werden. „Wenn wir alle diese Möglichkeiten sinnvoll kombinieren, bringt das schon eine enorme CO2-Einsparung“ sagte Patzke.

Elisabeth Seiler, die bei der Kommunalwahl im September für den Rat der Stadt kandidiert, führte weiter aus, dass ihre Partei sich für Tempo 30 auf allen städtischen Straßen einsetzen wolle. Auf der neu gebauten Ortsumgehung sollte Tempo 70 statt 100 gelten. „Verkehrslärm ist eine permanente Umweltbelastung, der die Lebens- und Wohnqualität stark einschränkt. Durch die Reduzierung der Geschwindigkeit wird der Lärm bereits deutlich reduziert“, sagte sie.

Bürger sollen stärker eingebunden werden

Ein weiteres Ziel der Partei ist es, die Bürger stärker in Entscheidungen für die Stadtentwicklung einzubinden. So seien für bestimmte Projekte Bürgerräte mit ausgelosten Mitgliedern aus der Bevölkerung denkbar. „Auch für die Einbindung der Jugend müssen wir kreative Formate entwickeln“, sagte Seiler. Das Gremium dürfe nicht zu bürokratisch sein. Grambeck schließt sich dem an. „Wenn wir die Jugendlichen mit Verwaltungsvorlagen über bürokratische Vorschriften überlasten, ist das eher eine Abwehrhaltung gegenüber den Jugendlichen“, sagte er.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fast alle Parteien haben heutzutage die Entwicklung des Klimaschutzes in ihrem Programm. Wie unterscheiden sich die Grünen von diesen? „Wir reden nicht nur, sondern tun auch etwas. Wir sind der Schrittmacher für den Klimaschutz“, sagte Grambeck. So sehen mittlerweile zwar viele Parteien die Notwendigkeit eines Klimaschutzmanagers oder einer Klimaschutzmanagerin. „Doch wir fordern diesen Posten bereits seit Jahren“, sagte Grambeck. Für ihn sei es ein zentrales Problem, dass viele Kommunen die Möglichkeiten der finanziellen Förderung für Klimaschutzprogramme häufig nicht ausschöpfen, weil sie gar nicht davon wissen. „Deshalb brauchen wir in Hemmingen einen Experten, der sich konkret darum kümmert.“

Wird Hochwasser erneut zum Thema im Rat?

Ein weiteres Thema für die Grünen ist der Starkregen. „Zu einer Demokratie gehört es auch, Entscheidungen des Rats zu akzeptieren. Doch wenn sich der Zeitgeist ändert, sollte auch zeitnah eine Diskussion über eine mögliche andere politische Richtung möglich sein“, sagte Grambeck. Der Rat in Hemmingen hatte sich im vergangenen Jahr entschieden, auf einen millionenschweren Hochwasserschutz wie einen Deichbau zu verzichten und stattdessen mobile Hochwassersperren zu kaufen. Mit der Änderung des Zeitgeists bezieht sich Grambeck auf das Hochwasser in West- und Mitteleuropa in den vergangenen Tagen.

Lesen Sie auch Hemmingen: Alle Berichte zur Kommunalwahl und Bundestagswahl 2021

Patzke schließt, dass Änderungen in einigen Bereichen des Lebens aufgrund des zunehmenden Klimawandels unerlässlich seien. „Wenn wir das jetzt angehen, können wir die Änderungen aber für alle erträglich machen“, sagte sie. Grambeck ergänzte: „Wir wollen keinen blinden Aktionismus. Aber weitere Zeit dürfen wir auch nicht verlieren.“ Das gesamte, elf Punkte umfassende Programm kann auf der Seite gruene-hemmingen.de eingesehen werden.

Von Tobias Lehmann