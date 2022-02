Hiddestorf

Die Grundschule Hiddestorf wird ihr Platzproblem durch Unterrichtscontainer lösen. Das steht jetzt mit dem einstimmigen Ratsvotum endgültig fest. Ein An- oder Neubau kommt nicht in Frage. „Es geht darum, kurzfristig eine Lösung zu finden“, sagte der stellvertretende CDU-Fraktionschef Christian Baxmann. „Und das geht nur mit Containern.“

Der Vorsitzende des Stadtelternrats, Jens Ramhorst, hatte Mitte Februar Bedenken von Eltern weitergetragen. So gebe es bei den mobilen Klassenzimmern zum Beispiel keinen Vorraum, es würde also viel Schmutz in die Klassenräume getragen. Eltern verweisen auf Barsinghausen-Kirchdorf, wo für eine Kita zunächst Container geplant waren, dann aber doch ein Gebäude in Holzrahmenbauweise errichtet wurde.

Container für Hiddestorf kosten 500.000 Euro

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Christina Schäfer machte in der Ratssitzung deutlich: „Es gibt schöne Containerlösungen.“ Als Beispiel nannte sie den Kindergarten am Klapperweg in Arnum. Im Herbst 2019 hatte die Stadt die Module dort aufgestellt.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Elisabeth Seiler erklärte für die Bündnisgrünen: „Wir sehen es kritisch, dass für ein Provisorium 500.000 Euro anfallen.“ Sie hätte sich mehr Zeit gewünscht, um über „eine dauerhafte Lösung“ zu beraten. Anhand der sogenannten Bedarfsplanung sei das Platzproblem abzusehen gewesen. Seiler räumte ein, „vielleicht nicht aufmerksam genug auf die Zahlen“ geschaut zu haben.

So sieht der in Containerbauweise errichtete Kindergarten in Arnum aus. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

SPD-Vize-Fraktionschef Dirk Fahlbusch wies dies zurück. „Schon bei zwei zusätzlichen Schülern muss eine Klasse geteilt werden.“ Das könne schnell passieren. „Wenn es dann doch einzügig bleiben sollte, fragt man uns, warum wir dort gebaut haben“, sagte Fahlbusch. Sabine Stahlhut (Grüne) rückte zurecht, dass Seilers Wortbeitrag selbstkritisch gewesen sei und nicht dazu dienen sollte „den politischen Mitbewerber abzubügeln“.

Junge Familien ziehen nach Hiddestorf

Nun schaltete sich CDU-Fraktionschef Ulff Konze in die Diskussion ein, zumal auch Steven Maaß, Vorsitzender der FDP/DUH-Gruppe, gefragt hatte, ob denn die Schulräume anderswo wie zum Beispiel in Arnum ausreichen. „Es geht hier nicht ums Abbügeln“, sagte Konze, aber die Beiträge von Seiler und Maaß dürften nicht unwidersprochen bleiben. „Herr Fahlbusch hat Recht, die Verwaltung hat eine gute Planung gemacht“, sagte Konze.

Christian Baxmann (CDU) zufolge hat „niemand ernsthaft mit der Entwicklung rechnen können“. Einige ältere Menschen haben ihre Wohnhäuser an junge Familien verkauft, so erkläre sich die höhere Schülerzahl in Hiddestorf. Genauso gut könne man auch argumentieren, dass die Grundschule vor 20 Jahren größer hätte gebaut werden sollen. Das sei doch „alles an den Haaren herbeigezogen“.

Grundschüler werden in Containern unterrichtet

Einige Grundschüler in Hiddestorf werden nun also spätestens zum Jahresende in Containern unterrichtet. Zur Ausgabe von 500.000 Euro für die Container kommen 35.000 Euro für das Mobiliar hinzu. Wenn die barrierefreien Container für zwei Klassen stehen, kann die Schule auch wieder den Werkraum als solchen nutzen. Der Werkraum ist schon von einer Klasse belegt, denn es gibt zwei zweite Klassen. In der Schule gibt es außer dem Werkraum noch vier Klassenräume.

Der Platz an der Grundschule Hiddestorf reicht nicht mehr aus. Quelle: Tobias Lehmann

Fürs neue Schuljahr sind laut Verwaltung 35 Kinder angemeldet. Die beiden ersten Klassen werden bereits im neuen Schuljahr ab August 2022 gebildet. Für die Zwischenzeit, bis die Container stehen und eingerichtet sind, stellt die Ortsfeuerwehr ihren Gruppenraum im benachbarten Gerätehaus zur Verfügung, den die vierte Klasse dann vormittags nutzen kann. Die Container sollen auf einem hügelähnlichen Gelände an der Schule aufgestellt werden.

