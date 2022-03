Hiddestorf

An der Grundschule Hiddestorf dreht sich zurzeit alles um das Thema Afrika. Das Leben in dem Land wird in den Schulstunden unterrichtet und ist jetzt auch Teil eines Projekts. „Wir trommeln, singen und tanzen. Das ist die afrikanische Dreifaltigkeit“, sagt Johnny Lamprecht augenzwinkernd. Er gehört zur in Süddeutschland ansässigen GmbH Trommelzauber, die bundesweit musikalische Workshops für Kinder anbietet.

82 Hiddestorfer Kinder schlagen beim Konzert gemeinsam auf die Trommel

„Dass macht total Spaß“, sagt ein Junge und trommelt begeistert in der Turnhalle. Ein Mädchen ergänzt: „Wenn zu man zu fest auf die Trommel haut, tut es ein bisschen weh.“ Doch auch sie schlägt ebenso begeistert im von Lamprecht vorgegeben Rhythmus auf die Trommel. Die Kinder proben gerade für eine große Aufführung, die am Mittwoch, 9. März, um 13 Uhr auf dem Bolzplatz aufgeführt wird. Dort werden alle 82 Kinder der Schule gemeinsam trommeln. Gäste können von außen zusehen.

Julius (9, von links), Sara (10), Sophia (9) und Jarle (10) malen die Kulissen für das Konzert. Quelle: Tobias Lehmann

Dazu wird es auch eine Kulisse geben, die die Kinder selbst malen. „Wir zeigen einen Dschungel, ein afrikanisches Dorf und den Blick aus einem Flugzeug“, sagt der zehnjährige Jarle. Finanziert wird das Projekt komplett über ein Förderprogramm der Region Hannover.

Schulleiterin Heiko Kopp freut sich, dass die Grundschule dort aufgenommen wurde. „Wir haben uns schon frühzeitig dafür beworben, weil wir die Aktion nicht selbst hätten bezahlen können. Für die Kinder ist es toll, nach den Einschränkungen wegen des Coronavirus mal wieder eine gemeinschaftliche und sportliche Aktion zu erleben“, sagt sie.

