Hiddestorf

Der Platz an der Grundschule Hiddestorf wird knapp. Das teilt die Stadtverwaltung Hemmingen mit. Für das Schuljahr 2022/2023 sind 35 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Das Gebäude an der Ostertorstraße hat vier Klassenräume und einen Werkraum. Da auch der zweite Jahrgang zweizügig ist, wird der Werkraum bereits als weiterer Klassenraum genutzt. Da jetzt voraussichtlich auch der kommende erste Jahrgang zweizügig sein wird, muss kurzfristig Platz geschaffen werden.

Die Stadtverwaltung schlägt deshalb vor, für das Gelände zwei Klassenraumcontainer zu kaufen. Nach der aktuellen Prognose werden die Container für mindestens fünf Jahre benötigt, bevor die Schülerzahlen wieder sinken. Nach den zurzeit geltenden Preisen wäre eine Anmietung der Container für mehr als vier Jahre nicht mehr wirtschaftlich. Die Verwaltung empfiehlt deshalb, die Container für die geschätzten Kosten von rund 550.000 Euro zu kaufen. Darin enthalten sind alle Nebenkosten wie der Anschluss der Versorgungsleitungen sowie die Gründung und die Anpassung der Freianlagen. Für das Mobiliar und zwei interaktive Tafeln müssten jedoch zusätzlich 35.000 Euro investiert werden.

Container sollen auf dem südlichen Schulgelände aufgestellt werden

Als geeigneter Standort wird die Fläche südlich der Grundschule vorgeschlagen. Dort können die durch den Brandschutz vorgeschriebenen Abstände zu den benachbarten Gebäuden eingehalten werden. Die notwendigen Versorgungsleitungen liegen in unmittelbarer Nähe, sodass der Anschluss an die Container kein großer Aufwand wäre.

Die Container sollen auf dem südlichen Schulgelände neben dem Parkplatz aufgestellt werden. Quelle: Tobias Lehmann

Selbst wenn der Rat der Stadt dem Kauf der Container zustimmt, ist es jedoch fraglich, ob diese bereits zum kommenden Schuljahr beschafft werden können. Das hängt von den Lieferkapazitäten ab wie auch dem Genehmigungsverfahren bei der Region Hannover. Die Verwaltung schließt nicht aus, dass die Container erst Ende 2022 aufgestellt werden. Für diesen Fall sind bereits Gespräche mit der Ortsfeuerwehr Hiddestorf geführt worden, deren Gerätehaus direkt neben der Schule steht. Für die Übergangszeit darf die Schule den Gruppenraum der Feuerwehr mit benutzen.

Grundschule wird an das Glasfasernetz angeschlossen

Vorangetrieben wird dieses Jahr auch die Digitalisierung in Hiddestorf. Während die Grundschulen Hemmingen-Westerfeld und Arnum bereits 2021 mit Accesspoints und Switches versorgt wurden, die das WLAN für die Endgeräte stellen, soll das an der Grundschule Hiddesorf in diesem Jahr passieren. Die Grundschule hat zudem den Vorteil, dass sie voraussichtlich bereits in diesem Jahr an das Glasfasernetz für ein schnelles Internet angeschlossen wird, das das Unternehmen HTP dort gerade verlegt.

Der Anschluss der KGS Hemmingen und der Grundschulen Hemmingen-Westerfeld und Arnum läuft über ein Programm der Region Hannover und könne sich noch bis 2024 ziehen, teilte Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing bereits im September vergangenen Jahres mit. Abgeschlossen ist der Umbau der Grundschule Hiddestorf in eine Ganztagsschule. Die dafür notwendige Mensa ist Teil der neuen Sporthalle, die März 2021 eröffnet wurde.

Der Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration wird über den Kauf der Container in der Sitzung am Mittwoch, 12. Januar, um 19 Uhr im Rathaus beraten. Die endgültige Entscheidung fällt der Rat der Stadt am Donnerstag, 17. Februar.

Von Tobias Lehmann