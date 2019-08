Hemmingen-Westerfeld

Es geht um das Bestehen des Fördervereins der Grundschule Hemmingen: Das betonten die Vorstandsmitglieder des Vereins beim offenen Stammtisch in der Aula der Schule am Köllnbrinkweg. Gleich vier der fünf Vorstandsmitglieder werden bei der Jahresversammlung des aktuell 112 Mitglieder zählenden Vereins am Montag, 23. September, nicht wieder für ihr Amt kandidieren. Der 2017 gewählte Vorsitzende Arne Volkmer hört ebenso auf wie seine Stellvertreterin Kirsten Ebeling, Kassenwart Marc Strichow und Schriftführerin Britta Stubinitzky. Lediglich die zweite Stellvertreterin Nancy Göttert bleibt im Amt.

„Bis zum Jahresende stehen wir aber unseren Nachfolgern noch als Ansprechpartner bei Fragen zur Verfügung“, bot Kirsten Ebeling allen an einer Mitarbeit Interessierten an. Damit stieß sie spontan bei Markus Weber und Jasmin Damerau auf positive Resonanz. „Ich kann mir ein Amt als Stellvertreterin vorstellen“, sagte Damerau, die jetzt bereits regelmäßig den Schulkiosk mitbetreut.

Verein unterstützt Schule mit 280 Jungen und Mädchen

Weitere Interessenten können sich auf der Internetseite des Vereins www.fv-gshemmingen-westerfeld.de über die bisherige Arbeit informieren sowie per E-Mail an fvgshw@gmx.de direkt Kontakt aufnehmen. Die Kandidaten müssen auch Mitglied im Förderverein sein. Sollten sich bis zur oder auf der Mitgliederversammlung nicht genügend Kandidaten für die fünf Ämter finden, wird die Arbeit des Fördervereins zum Wohle der hier unterrichteten 280 Jungen und Mädchen sowie der Grundschule selbst jedoch zum Erliegen kommen – bis hin zur Vereinsauflösung.

Zahlreiche Aktionen für die Schule

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat der Förderverein viele Aktionen für die Kinder und die Schule umgesetzt. So gab es Gestaltungsaktionen für den Schulhof, Lesenächte und Tagesfahrten, Vorlesewettbewerbe mit Buchpreisen, Fotojahrbücher, den Kauf von Whiteboards und die Organisation von Präventionskursen zu den Themen Gewalt und sexueller Missbrauch. Vom 9. bis 11. September ist zudem in der Schule für Grundschüler und auch Vorschüler umgebender Kitas eine Murmiland-Ausstellung, die der Förderverein finanziert hat. „Da können gleich die Eltern, die wir am 4. September bei den drei Elternabenden der ersten Klassen ansprechen werden, sehen, was wir als Förderverein auf die Beine stellen“, sagte Nancy Göttert und hofft auf viel Interesse.

Hilfreich für das Elternengagement und Ideen für zukünftige Projekte an der Grundschule ist aber auch eine zeitliche Planung seitens der Stadt zu vorgesehenen Umbau- und Modernisierungsprojekten am Schulgebäude. So fehlen etwa Lagerflächen für mögliche mobile Spielgeräte, erläuterte Schulleiterin Ulrike Lange-Riekenberg beim Stammtisch des Fördervereins, zu dessen Gründungsmitgliedern sie gehört. Der feste Aufbau vom Förderverein gespendeter Kletter- und Spielgeräte auf dem Freigelände sei aus Platzgründen nicht möglich.

Von Torsten Lippelt