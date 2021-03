Hemmingen

Die Grundschule Hemmingen-Westerfeld bekommt neue Außenanlagen. Die Arbeiten sollen im April beginnen. Das teilt Fachbereichsleiter Axel Schedler mit. Die Arbeiten sind Teil des geplanten Neubaus einer Mensa für den Ganztagsunterricht auf dem Schulhof. „Meist werden Außenanlagen erst am Ende eines Bauprojekts erstellt – doch hier gibt es gute Gründe für eine Ausnahme“, sagt Schedler.

Grundschulen in Hemmingen und Arnum bekommen neue Mensa

Die Stadt hat die Aufnahme in ein Förderprogramm beantragt. Dieses unterstützt aber nur Projekte, die in diesem Jahr umgesetzt werden. „Deshalb wollen wir so viel wie möglich jetzt bereits angehen“, sagt Schedler. Das habe auch einen ganz praktischen Vorteil. Wenn der Neubau beginnt, müssen Teile des Schulhofs gesperrt werden. „Doch die neu gestalteten Areale können die Schüler und Schülerinnen dann bereits nutzen“, sagt der Fachbereichsleiter. Die Planungen für den Neubau der Mensa sollen zeitgleich konkret ausgearbeitet werden. Der Beginn der Arbeiten dafür steht jedoch noch nicht fest. Das gesamte Projekt wird rund 4,4 Millionen Euro kosten.

Auch die Wäldchenschule in Arnum wird eine neue Mensa und weitere Räume für den Unterricht bekommen. Zudem sollen dort der Funktionstrakt mit den Lehrerzimmern und die Küche komplett saniert werden. Das Projekt für rund 5,4 Millionen Euro muss jetzt aber zunächst europaweit ausgeschrieben werden, sagt Schedler. Bereits abgeschlossen ist der Neubau der Mensa für die dritte städtische Grundschule in Hiddestorf. Das Gebäude wurde in diesem Monat eröffnet.

Schülerzahlen sollen stabil bleiben

Die Schülerzahlen sollen im nächsten Jahr konstant bleiben, teilt Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing mit. Nach der Prognose der Stadt werden rund 370 Kinder die Grundschule Arnum besuchen, 288 Kinder die Grundschule Hemmingen-Westerfeld und 91 Kinder die Grundschule Hiddestorf. „Auch die Klassenstärken würden dann gleich bleiben“, sagt Gerwing. In Arnum sind es zurzeit 17 Klassen, in Hemmingen-Westerfeld 13 und in Hiddestorf fünf. Für das Schuljahr 2024/2025 rechnet die Stadt mit sinkenden Schülerzahlen. „Das sind aber im Moment wirklich nur Prognosen, es kann auch anders kommen“, sagt Gerwing.

Die Stadt teilt mit, dass die Anmeldung für die Grundschulen für das Schuljahr 2022/2023 wegen der Corona-Pandemie erstmals komplett kontaktlos sein wird. Alle Kinder, die bis zum 30. September 2022 das sechste Lebensjahr vollenden, sind dann schulpflichtig. Sie müssen bis Dienstag, 27. April 2021, bei ihren Grundschulen angemeldet werden. Falls das Kind keine Kindertagesstätte besucht hat, müssen die Eltern zudem einen Termin für einen Sprachförderungstest an der Schule beantragen.

Alle Schulen haben die entsprechenden Unterlagen für die Anmeldung zum Download auf ihren Internetseiten bereitgestellt: www.gshemmingen-westerfeld.de, www.waeldchenschule-arnum.de und www.grundschule-hiddestorf.de.

Auch Kann-Kinder müssen zunächst angemeldet werden

Für die Schulanmeldung sind Kopien der Geburtsurkunde und des Impfausweises nötig. Sollte ein besonderes Sorgerecht bestehen, muss eine schriftliche Verfügung des Gerichts oder des Jugendamts vorgelegt werden. Der Tag der Einschulung wird 2022 am Sonnabend, 27. August, sein. Kinder, die im nächsten Jahr in der Zeit vom 1. Juli und dem 30. September ihren sechsten Geburtstag feiern, können auch erst 2023 ihre schulische Laufbahn beginnen. Dazu reicht ein formloser Antrag der Erziehungsberechtigten. Angemeldet werden müssen die sogenannten Kann-Kinder zunächst dennoch.

Nach den festgelegten Schulbezirken in der Stadt besuchen die Kinder aus Hemmingen-Westerfeld und Devese die Grundschule Hemmingen-Westerfeld, die Jungen und Mädchen aus Arnum, Harkenbleck und Wilkenburg die Wäldchenschule in Arnum und die Kinder aus Hiddestorf und Ohlendorf die Grundschule Hiddestorf.

Von Tobias Lehmann