Wer soll die geplante Machbarkeitsstudie für zusätzlichen Lärmschutz für die B-3-neu Hemmingen erstellen? So einfach, wie es sich die Hemminger Bürgerinitiative „Wer Straßen sät, wird Autos ernten“ vorstellt, gehe es nicht, sagt Bürgermeister Claus Schacht. Die Initiative hat vorgeschlagen das Ingenieurbüro zu beauftragen, das bereits 2016 ein Schallschutzgutachten für den Bereich der Anschlussstelle Devese erstellt hat. Aufgrund dieses Gutachtens musste die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den Lärmschutz für den Bereich nachbessern.

Schacht weist darauf hin: „Wir müssen das Vergaberecht beachten.“ Es sei ein sogenanntes Leistungsverzeichnis zu erstellen. „Der Gutachter muss genau wissen, was er tun muss.“ Zunächst aber müsse der Rat erst einmal den Haushalt 2021 verabschieden, geplant für den 25. März, und der Etat sei von der Kommunalaufsicht der Region Hannover zu genehmigen, was einige Wochen dauere.

Die Ratskoalition von SPD und CDU hat für die Ratssitzung beantragt, eine Studie für 30.000 Euro in Auftrag zu geben. Der Verwaltungsausschuss, der am Donnerstagabend vertraulich tagte, hat darüber nicht abgestimmt, sondern das Thema als behandelt in den Rat am 25. März verwiesen. Das teilte Schacht auf Anfrage dieser Zeitung mit.

