Arnum/Ronnenberg/Wettbergen

„Manchmal wäre es spannend, die Geschichten zu hören, die die Tiere von ihrem bisherigen Leben zu berichten haben“, sagt Kerstin Küster, Vereinsvorsitzende des Arnumer Tierschutzvereins Hände für Pfoten. Der Verein ist für Hemmingen, Ronnenberg und Wettbergen zuständig. „Sicher würde man dann als Mensch manches besser verstehen.“ Was Kater Bobby schon alles erlebt hat, wissen die Tierschützer nicht. Er kam wie viele andere Tiere auch als Fundtier nach Arnum, nicht kastriert und auch nicht durch einen Chip oder eine Tätowierung markiert.

Laut Küster ist Bobby freundlich und verschmust. „Aber er hat auch schon kräftig zugebissen“, berichtet die Katzenexpertin. Seine Kastration sei zu dem Zeitpunkt noch nicht lange her gewesen, so dass er wahrscheinlich noch eine ordentliche Portion Testosteron im Blut gehabt habe. Zusätzlich zu der Käfighaltung in der Quarantäne, die jedes nicht medizinisch vorversorgte Tier in Arnum durchlaufen müsse, sei ihm wahrscheinlich eine Sicherung durchgebrannt, vermutet Küster. Dies habe seine Vermittlungschancen nicht gerade erhöht. Daher suchen die Tierschützer nun Menschen für den etwa zweijährigen Kater, die die Katzensprache verstehen und besser keine kleinen Kinder haben.

Anzeige

Bobby braucht Auslauf und feste Spielregeln

Bobby lebt seit Mai diesen Jahres im Tierheim des Vereins Hände für Pfoten in Arnum. Mittlerweile konnte er in eines der geräumigen Außengehege umziehen. Dort hat er sich gut eingewöhnt und ist laut Küster bereits deutlich entspannter. „Und er wird es sicher noch mehr werden, wenn er erst einmal einen Menschen hat, der ihm Auslauf und feste Spielregeln bieten kann“, vermutet die Katzenexpertin. Bobby ist entwurmt, entfloht, geimpft, kastriert, tätowiert und negativ auf FIV/FeLV getestet.

Wer dem stattlichen Kater ein neues Zuhause geben möchte, kann sich unter der Telefonnummer (05101) 58362 melden. Der Verein hat seinen Sitz in Hemmingen-Arnum, Hoher Holzweg 49. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.haende-fuer-pfoten.net.

Von Stephanie Zerm