Arnum

Kater Kimba benimmt sich laut Kerstin Küster vom Arnumer Tierschutzverein „Hände für Pfoten“ wie ein kleiner König. Dieser Tatsache hat der Kater, der ein blaues und ein grünes Auge hat, auch seinen Namen zu verdanken. Denn er ist nach Kimba, dem kleinen weißen König der Löwen aus der gleichnamigen Fernsehserie, benannt. Gemeinsam mit Kater Scotty wurde er vor einigen Wochen mit einer Gruppe von Maine-Coon-Mischlingen vom Veterinäramt aus schlechter Haltung beschlagnahmt.

Kimba ist dies kaum anzumerken. Er ist sehr verschmust und anhänglich. Sein Kumpel Scotty jedoch ist sehr vorsichtig. Laut Küster hat er Angst vor Männern und stellt daher die größeren Ansprüche an seine künftigen Halter. Da beide sehr aneinander hängen, sollen sie nur gemeinsam vermittelt werden. „Wir suchen für sie ein gemeinsames Zuhause in reiner Wohnungshaltung, gern mit Balkon, was aber kein Muss ist“, sagt Küster. Gemeinsam mit ihrem Team kümmert sich die Vereinsvorsitzende im Hemminger Stadtgebiet und in der gesamten südlichen Region Hannover, darunter auch in Ronnenberg und Hannover-Wettbergen, um Katzen und Kleintiere in Not.

Kater Kimba liebt es, gestreichelt zu werden. Quelle: Hände für Pfoten

Kater flüchten bei Angst

Für Anfänger seien die beiden Kater allerdings nicht geeignet. Die neuen Halter sollten Katzen gut verstehen können und mit Geduld und Ruhe den beiden dabei helfen, innere Stabilität zu bekommen. Vor allem das Bürsten und Tierarztfahrten müssen noch geübt werden. „Die Jungs sind freundlich und beißen nicht“, sagt Küster. Stattdessen treten sie den Rückzug an, wenn ihnen etwas Angst macht. „Dauerflucht und Stress sind aber nicht die angestrebten Ziele“, betont die Vereinsvorsitzende. Daher sollte es im neuen Zuhause der beiden auch weder Kinder noch Hunde geben.

Kater Scotty ist Menschen gegenüber sehr vorsichtig und hat Angst vor Männern. Quelle: Hände für Pfoten

Tiere sind etwa drei Jahre alt

Kimba und Scotty sind etwa drei Jahre alt, auf FIV und FeLV getestet, geimpft, kastriert, entwurmt, flohfrei und tätowiert. Wer die Kater kennenlernen möchte, kann den Verein „Hände für Pfoten“ unter der Telefonnummer (0 51 01) 5 83 62 erreichen und dort einen Termin für ein erstes Zusammentreffen vereinbaren.

Der Verein, der im Januar 2007 gegründet wurde, hat seinen Sitz an der Straße Hoher Holzweg 49 in Arnum. Sein Hauptschwerpunkt ist die Beratung und Hilfestellung bei der Katzenhaltung, sowohl für Katzenhalter mit Problemen als auch für angehende Tierbesitzer. In Not geratene Tiere nimmt der Verein in seiner sogenannten tierheimähnlichen Einrichtung auf. Dort werden die Samtpfoten zunächst in der Quarantänestation tiermedizinisch versorgt. Anschließend werden sie im familiären, häuslichen Bereich in kleinen Gruppen von Küster und ihrem Team betreut. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.haende-fuer-pfoten.net.

Von Stephanie Zerm