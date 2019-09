Hemmingen

Wegen des Rübenlaufs am Sonntag, 22. September, kommt es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen. Die Läuferschar des Halbmarathons zieht sich durch alle Hemminger Stadtteile. Die Organisatoren bitten die Anwohner unter anderem ihre Fahrzeuge nicht im gekennzeichneten Streckenbereich zu parken.

Auf dieser Route sind die Läufer unterwegs:

Hiddestorf, 9 Uhr: Ihmer Straße, Wiesenweg, Hauptstraße.

Ohlendorf, 9.03 bis 9.09 Uhr: Hauptstraße (L389).

Arnum, 9.10 bis 9.25 Uhr: Hiddestorfer Straße, B 3, Harkenblecker Weg.

Harkenbleck, 9.15 bis 9.45 Uhr: Arnumer Straße, Im Häge, Steinbrink.

Wilkenburg, 9.25 bis 10.15 Uhr: Alte Dorfstraße, Sportplatz, Schäfereiweg, Dicke Riede, Kösterecke, Wülfeler Straße, Dörrieweg.

Hemmingen-Westerfeld, 9.30 bis 10.50 Uhr: Im Hammfeld, Im Dorffeld, Fuchsbachweg, Grevenbleck, Hohe Bünte, Klewertweg, Göttinger Landstraße (B 3), Saarstraße, Deveser Straße, Heisterkamp, Marie-Curie-Straße, Weetzener Landstraße.

Devese, 9.45 bis 11.05 Uhr: Weetzener Landstraße, Vorm Dorfe, m ASpielfeld.

Ohlendorf/ Hiddestorf, 10.10 bis 11.45 Uhr: Bürgerholz, Hauptstraße, Wiesenweg, Ihmer Straße, Arnumer Landwehr.

Zudem werden von 9 bis 12.30 Uhr in den Wohngebieten in Hiddestorf nördlich der Hauptstraße die Rübenlauf-Rahmenwettbewerbe absolviert. Es handelt sich um die Straßen Arnumer Landwehr, Im Riepenfeld, Ihmer Straße, Auf dem Anger, Auf der Masch, Wiesenweg, Am Eschenacker, Am Weidenbrunnen, Alte Molkerei, Lange Wiese, Wilhelm-Gramann-Weg und Gänsekamp. Der Wiesenweg und die Ihmer Straße zwischen der Kreuzung Hauptstraße und Ihme-Roloven sind von 9 bis etwa 12.30 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Fahrer mit Ziel B217 werden gebeten, über Linderte, Vörie und Weetzen auszuweichen.

Busse fahren anders

Die Regio-Buslinie 360 fährt die Haltestellen Auf der Masch und Ihmer Straße in der Zeit von 9 Uhr bis etwa 13 Uhr nicht an. Fahrgäste werden gebeten statt Auf der Maschdie Haltestelle Wiesenweg zu nutzen und statt Ihmer Straße die Ersatzhaltestelle Hauptstraße in Höhe der Einmündung Auf den Äckern.

Meldeschluss für den Lauf

Meldeschluss für den Lauf ist am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr. Nach Angaben der Veranstalter sind bereits mehr als 700 Anmeldungen eingegangen. Weitere Informationen gibt es im Internet auf ruebenlauf.de.

Von Andreas Zimmer