Devese

Im evangelischen Kindergarten in Devese ist das Kürbisschnitzen ein Kinderspiel. Passend zur Herbstzeit haben dort 22 Kinder gemeinsam mit sieben Eltern und den Betreuern lustige wie auch schaurige Gesichter in Kürbisse geschnitzt. Der Kindergarten, dort ist auch der Reformationstag am 31. Oktober ein...