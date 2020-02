Hemmingen-Westerfeld

Die Nachfrage nach dem Handy-Training für Senioren ist ungebrochen. Deswegen setzt die Hemminger Bürgerstiftung das Angebot fort. Schüler der KGS Hemmingen-Westerfeld betreuen die Besucher und erklären ihnen die Funktionsweise von Smartphones. Die nächsten Termine bis zu den Sommerferien stehen fest.

Die Treffen sind immer mittwochs im Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld mit Ausnahme der Ferien und beginnen um 16.30 Uhr. Die Termine am 26. Februar und am 11. März sind schon ausgebucht. Es gibt aber noch freie Plätze für den 25. März.

Termine für Handy-Training für Senioren

Wegen der Osterferien gibt es im April nur eine Zusammenkunft: am 22. April. Für die beiden darauffolgenden Monate gibt es wieder jeweils zwei Trainingstermine: am 13. und 27. Mai sowie am 10. und 24. Juni. Das letzte Training vor den Sommerferien ist am 8. Juli.

Das beliebte Angebot der Bürgerstiftung gibt es seit Oktober 2018. In dieser Zeit seien mehr als 300 Teilnehmer geschult worden, erläutert Mitorganisator Johann Diekmann. Bei dem generationsübergreifenden Projekt zeigen die Schüler zum Beispiel, wie das soziale Netzwerk Whatsapp funktioniert und wie Fotos bearbeitet und verschickt werden. Alle Helfer sind ehrenamtlich tätig.

Plätze reservieren

Plätze werden in der Reihenfolge reserviert, in der die Anmeldungen eingehen. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an handy@buergerstiftung-hemmingen.de und per Kontaktformular unter www.buergerstiftung-hemmingen.de. Außerdem notiert Susanne Giese im Seniorenbüro der Stadt Hemmingen unter der Telefonnummer (05 11) 4 10 32 86 die Platzwünsche.

Von Andreas Zimmer