Für das Handy-Seniorentraining der Hemminger Bürgerstiftung stehen jetzt die nächsten Termine bis zu den Osterferien fest. Schüler der Hemminger KGS betreuen die Besucher und erklären ihnen die Funktionsweise von Smartphones.

Die Treffen beginnen jeweils um 16.30 Uhr und sind mittwochs am 12. und 26. Februar sowie am 11. und 25. März. Die Osterferien beginnen Ende März. Auch für den 22. Januar ist ein Training geplant, es ist jedoch schon nahezu ausgebucht. Die Teilnehmer kommen im Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld zusammen.

Handytraining der Bürgerstiftung

Das beliebte Angebot der Bürgerstiftung gibt es seit mehr als einem Jahr. In dieser Zeit seien mehr als 300 Teilnehmer geschult worden, erläutert Mitorganisator Johann Diekmann.

Bei dem generationsübergreifenden Projekt zeigen die Schüler zum Beispiel, was beim sozialen Netzwerk Whatsapp zu beachten ist, in welchem Ordner man Fotos wiederfindet sowie welche Häkchen man in den Einstellungen besser nicht setzen sollte. Alle Helfer sind ehrenamtlich tätig.

Anmeldungen für Smartphone-Schulung

Plätze werden in der Reihenfolge reserviert, in der die Anmeldungen eingehen. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an handy@buergerstiftung-hemmingen.de und auf dem Kontaktformular im Internet unter www.buergerstiftung-hemmingen.de. Außerdem notiert Susanne Giese im Seniorenbüro der Stadt Hemmingen unter der Telefonnummer (0511) 4103286 die Platzwünsche.

Den Impuls für das Angebot gab es bei den Seniorensprechstunden mit Bürgermeister Claus Schacht. Anlass waren Gespräche über fehlende Einkaufsmöglichkeiten in kleinen Stadtteilen und mobile Einkaufshilfen als App.

