Hemmingen/Hannover

Der Ausbau des Südschnellwegs in Hannover darf in Hemmingen nicht zum Verkehrskollaps führen. Davor warnt die Hemminger Stadtverwaltung im Entwurf einer Stellungnahme. Sie fordert in einem Gutachten zu klären, welche Belastungen auf die Kleinstadt zukommen.

„Insbesondere die Weetzener Landstraße, Göttinger Landstraße und Berliner Straße im Stadtteil Hemmingen-Westerfeld sind durch den Bau der Stadtbahnverlängerung mindestens bis Ende 2023 schon an den Belastungsgrenzen“, macht die Verwaltung deutlich. Sie fordert möglichst großräumige Umleitungen, um die „derzeit schon sehr hoch belasteten Straßen“ zu entlasten.

Stadt warnt vor Verkehrsbelastung

Der Ausbau, so ist es geplant, soll Mitte 2022 beginnen und wird mindestens sechs Jahre dauern. Auf dem Schnellweg gibt es dann nur eine Fahrspur in jede Richtung. In einer Phase ist die Strecke zwischen der Hildesheimer Straße und dem Seelhorster Kreuz voll gesperrt. Bei einer Anhörung im sogenannten Planfeststellungsverfahren ist auch die Stadt Hemmingen zu einer Stellungnahme aufgerufen. Grundsätzlich befürwortet sie den Ausbau des Südschnellwegs, warnt aber vor negativen Auswirkungen auf Hemmingen – bedingt durch die Baustelle oder sogar dauerhaft.

Ausbau des Südschnellwegs: Das ist geplant Die Erneuerung des Südschnellwegs in Ricklingen und Döhren gehört in den kommenden Jahren zu den größten Baustellen Hannovers. Der Bund kalkuliert Kosten von rund 400 Millionen Euro. Auf einer Strecke von 3,8 Kilometern wird der Schnellweg erneuert. Die marode Brücke über die Hildesheimer Straße in Döhren wird abgerissen und die Straße unterirdisch verlegt. Zwei weitere Brücken, die durch die Masch führen, müssen saniert werden. Die Fahrbahn der Schnellstraße wird auf insgesamt sechs Spuren erweitert. Die Bauarbeiten sollen in zwei Jahren beginnen und bis 2030 dauern. asl

Auch den Hochwasserschutz hat die Stadt Hemmingen genau im Blick. Aufgrund der breiteren Fahrbahnen – geplant ist auch ein Tunnel – geht Retentionsraum verloren, also Flächen an der Leine, die bei Hochwasser überflutet werden, damit das Wasser anderswo nicht zu stark ansteigt. „Auch im Zuge des Baus der Teilbauwerke ist darauf zu achten, dass keine Baustoff- oder Erdablagerungen den Hochwasserabfluss behindern“, schreibt die Hemminger Verwaltung. Mehr als 200.000 Kubikmeter Boden müssten zwischengelagert werden. Die Stadt fordert, den Platz dafür nördlich des Südschnellwegs zu schaffen. Beim Bau der Straße sei bereits eine Engstelle im Leinetal geschaffen worden, die nun möglichst aufgeweitet werden sollte, damit das Wasser besser fließen kann.

Stadt: Wasser muss abfließen können

Hinzu kommt: „Der Abfluss der Ihme darf zu keiner Zeit eingeschränkt sein.“ Die Ihme sei für Hemmingen wichtig, weil sie Wasser aufnehme und weiterleite. Mit einem Ersatzbauwerk über den Fluss soll diese nach Osten verschwenkt werden. Der Hemminger Maschgraben kreuzt den Südschnellweg in einem Rohr und schließt dann an die Ihme an. Wenn ein neues Bauwerk über den Maschgraben errichtet werden sollte, müsse das Wasser an dieser Stelle ungehindert fließen können, fordert die Stadt. Sie begrüßt, dass aus dem Rohr eine Brücke werden soll, und schlägt darüber hinaus vor, das Rohr unter der Verlängerung der Straße Vor der Kornhast zu erweitern oder besser noch durch eine Brücke zu ersetzen.

Kein Radweg: ADFC kritisiert Pläne Viel mehr Fläche für Autos, aber weiterhin kein Platz für Radfahrer: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) Hannover kritisiert die Pläne für den neuen Südschnellweg als unzeitgemäß. Die Regionalvorsitzende Annette Teuber nennt es einen „Skandal, dass so etwas heute überhaupt noch geplant werden darf“. Derzeit läuft das wichtige Planfeststellungsverfahren, der ADFC macht Einwendungen geltend. Die Planungen sehen eine Verbreiterung der Autospuren von 15 auf 25 Meter vor, unter anderem weil Standspuren hinzukommen und in der Mitte mehr Sicherheitsabstand gefordert ist. Beim ADFC ärgert man sich, dass trotz der fast Verdopplung der Flächen für Autos weiterhin keine Radwege vorgesehen sind. „Auch das Bundesverkehrsministerium propagiert und fördert mittlerweile massiv den Ausbau von Radwegen – dieses Stück Bundesstraße muss dazugehören“, heißt es in einer von Teuber unterschriebenen Erklärung. Es sei unverständlich, dass beim Straßenneubau in Hannover der Radverkehr vernachlässigt werde. Dabei gibt es seit 2016 Überlegungen, am Rande des Schnellwegs eine Radtrasse zu errichten. Hintergrund ist, dass die Radwege durch die Masch bei Hochwasser oft über Wochen geflutet sind. Zudem sind zwar die Innenstadtverbindungen etwa nach Hemmingen, Ricklingen und Döhren jeweils gut ausgebaut, eine Quertangente aber fehlt, die diese Stadtteile hochwasserfrei verbindet. Hannovers Tiefbauchef Andreas Bode hatte bei einer Infoveranstaltung zugesagt, dass möglicherweise Teile der Baustraßen später zu einer Radverbindung umgebaut werden könnten. Der ADFC aber fordert, dass wie an anderen Bundesstraßen ein Radweg von vornherein mitgeplant wird. Schließlich müsse Hannover mit der einmal geschaffenen Infrastruktur „mindestens die nächsten 60 bis 70 Jahre leben“. Der Bund hat sich bisher geweigert, bei dem rund 3,8 Kilometer langen Neubau auch noch einen Radweg vorzusehen. med

In den Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren mit mehr als 2000 Seiten taucht Hemmingen auch wegen seines sehr tiefen Bodens auf. Nördlich von Hemmingen-Westerfeld gibt es einen seltenen Boden mit Namen Auerboden-Gley. 2016 wurde die Art vom Umweltbundesamt zum Boden des Jahres gewählt, weil es dort seltene Tiere und Pflanzen gibt.

Dauerbaustelle und Tempo 30 auf der B 3 in Hemmingen-Westerfeld: Es handelt sich aber immer noch um vorbereitende Arbeiten für die Stadtbahnverlängerung. Quelle: Andreas Zimmer

Einwendungen noch bis 18. Mai

Jeder kann noch bis Montag, 18. Mai, Kritik und Anregungen äußern: entweder bei der Stadt Hemmingen oder bei der Region Hannover. Die Unterlagen liegen im Hemminger Rathaus aus, wo sie nach Anmeldung unter Telefon (0511) 4103174 eingesehen werden können. Die insgesamt mehr als 2000 Seiten sind in mehreren PDF-Dateien auch bis zu diesem Datum im Internet auf www.hannover.de/bekanntmachungen abrufbar. Nähere Informationen gibt es zudem auf www.suedschnellweg.niedersachsen.de. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in Hemmingen befasst sich mit dem Vorhaben am Donnerstag, 14. Mai. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im KGS-Forum an der Hohen Bünte.

Anwohner befürchten Verlust von Biotopen Die Erneuerung des Südschnellwegs begrüßen Stadtverwaltung und Ratspolitik in Hannover, aber es wird auch erste Kritik geäußert. Vor allem die Verbreiterung der Fahrbahn von 15 auf 25 Meter und der damit verbundene Schwund von Grünflächen im Maschgebiet führt bei Anwohnern und Grünen zu Unmut. „Die Natur müssen wir wieder dem Straßenverkehr opfern“, sagte Grünen-Umweltpolitiker Mark Bindert im Umweltausschuss in Hannover. Anwohner Ricklingens machten ihrem Ärger im Umweltausschuss Luft. „17 Hektar Landschaft werden gerodet. Ganze Biotope verschwinden“, sagte einer. Grüne, Linke und die Fraktion „Die Fraktion“ fragten sich, warum entlang der neuen Schnellstraße kein Radweg für eine rasche Verbindung zwischen Ricklingen und Döhren geschaffen wird. „Ein Radschnellweg wäre sinnvoll“, sagte Bindert. Das sieht die CDU anders. „Neben einer befahrenen Schnellstraße mit Lastwagenverkehr wäre das keine schöne Radstrecke“, befand CDU-Baupolitiker Felix Semper. Die Stadtverwaltung betont, dass sie gegenüber dem Bund als Bauträger durchaus gefordert habe, einen Radweg entlang der Strecke zu bauen. Doch darauf habe sich der Bund nicht einlassen wollen. Dieser gehe von 3000 Radfahrten pro Tag aus, das sei für eine solche Trasse zu wenig. „Die Stadt Hannover müsste einen Radschnellweg selbst finanzieren. Die Kosten beliefen sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag für zwei Kilometer Radweg“, heißt es seitens der Verwaltung. Der Ausbau des Schnellwegs wirkt sich auch auf die umliegenden Sportplätze aus. Mehrere Sportanlagen sind von den Bauarbeiten betroffen. Plätze der SG Niedersachsen-Döhren müssen verschoben, eine Tribüne muss zurückgebaut werden. Die Stadt fordert den Bund auf, die Kosten dafür zu übernehmen. Auch das städtische Freibad Ricklingen verliert Teile seiner Liegewiese. Während der Bauarbeiten dürfte das Bad einen Besuchereinbruch erleiden. Die Einnahmeausfälle solle ebenfalls der Bund kompensieren, meint die Stadt Hannover. „Die Vereine brauchen jetzt Planungssicherheit“, sagte SPD-Sportpolitiker Angelo Alter. asl

Von Andreas Zimmer