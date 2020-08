Hemmingen/Hannover

„Es stimmt einen sehr, sehr traurig.“ Mit diesen Worten begegnet der bisherige Karnevalsprinz Andreas Borchard aus Devese der aktuellen Absage der Session 2020/21 wegen Corona. Das bedeutet: keine Prunksitzung, kein Narrenumzug – Hannovers Narren werden keinen Karneval feiern. „Es war abzusehen“, fügt Borchard hinzu, der Mitglied der Stadtgarde Hannover der Leinespatzen ist und als Polizeibeamter arbeitet. „Die Pandemie ist allgegenwärtig, doch viele Menschen verhalten sich unvernünftig.“

Bleiben Seine Tollität Andreas I. und Ihre Lieblichkeit Stephanie I. wegen Corona nun doch länger im Amt? Borchard verneint. „Wir sind jetzt das Ex-Prinzenpaar.“ Denn das Paar ist Ende Februar dieses Jahres bei der Kehrausfeier der Leinespatzen vom Präsidenten des Komitees Hannoverscher Karneval entthront worden. Das neue Prinzenpaar wird traditionsgemäß kurz vor dem 11.11. bekannt gegeben. Intern steht es seit etwa Mai fest, damit es sich entsprechend auf sein Amt vorbereiten kann. „Wir bedauern sehr, dass wir dieses Jahr kein Nachfolgepaar mehr begrüßen können“, sagt Borchard.

Anzeige

Prinzenpaar zur Absage der Karnevalssession 2020/21

Als Gast sei das jeweilige Prinzenpaar der vorherigen Session bei der Schlüsselübergabe im Rathaus Hannover dabei. Dabei übernehmen die Narren symbolisch die Macht in der Stadt. Wie es dieses Jahr sein werde, sei noch unklar. Ob über soziale Netzwerke wie Facebook oder YouTube: Virtuell werde es sicher einige Ideen geben. „Das ist der Fantasie der Vereine überlassen.“ Es gelte vor allem die Jugendarbeit zu erhalten. Die Prunksitzungen könnten nicht stattfinden. In einem Saal mit begrenzter Gästezahl ohne Schunkeln sei es schwierig für gute Stimmung zu sorgen – ganz abgesehen, ob es sich wirtschaftlich rechnet.

Weitere HAZ+ Artikel

Als Ex-Prinzenpaar hatten Borchard und seine Ehefrau in den vergangenen Monaten einige Termine, die wegen Corona ausgefallen sind, darunter der Schützenausmarsch im Juli in Hannover und eine Feier in Quedlinburg ( Landkreis Harz). Auch das Leinetaltrio, eine Gesangsgruppe aus drei ehemaligen Karnevalsprinzen, darunter Borchard, müsse pausieren. Borchard sagt, er freue sich auf den Tag, an dem er wieder zu einem Termin seine Leinespatzen-Uniform tragen kann. „Wir sind aber froh, dass wir die Session 2019/20 noch zu Ende bringen konnten.“

Karnevals-Prinzenpaare aus Hemmingen

Es ist das zweite Mal, das nach der Session 1983/84 das hannoversche Prinzenpaar beim Karneval aus Hemmingen kam. Im sogenannten Prinzenbus fuhren Andreas und Stephanie Borchard von Termin zu Termin: 75 Veranstaltungen hatte das Paar während des Karnevals besucht und dabei exakt 5555 Kilometer zurückgelegt, von Dortmund über Hannover bis nach Cuxhaven.

Von Andreas Zimmer