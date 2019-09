Hemmingen/Hannover

Können wir uns unsere Gesundheit übermorgen noch leisten? Für diese zentrale Frage, gestellt am Dienstagabend in Hemmingen-Westerfeld beim Forum „ ÜberMorgen“ von Sparkasse und HAZ, gibt es keine einfache Lösung. Aber es kamen viele gute Ideen, wie bei der Diskussion von vier Fachleuten auf dem Podium im Kulturzentrum bauhof deutlich wurde. Etwa 70 Besucher verfolgten die von HAZ-Redakteur Jan Sedelies moderierte, rund 90-minütige Veranstaltung, die mit munteren Gesprächen in kleinen Gruppen in der Abendsonne auf dem Platz vor dem bauhof begann. Wir fassen die wichtigsten Themen des Abends zusammen.

Wenn 10 Punkte die beste Bewertung ist, wie gesund ist dann unser Gesundheitssystem heute?

Annegret Hesemann, Pflegedirektorin im Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult in Hannover, schwankte im Hinblick auf die Pflege zwischen 5 und 6.

Die Physiotherapeutin Sabine Tiedt bewertete es mit 8 Punkten. Sie ist seit rund 30 Jahren aktiv im Beruf, hat früher im Krankenhaus gearbeitet und heute eine eigene Praxis in Westergellersen ( Landkreis Lüneburg).

Der stellvertretende Vorsitzende der AWO Region Hannover und Geschäftsführer der AWO Jugend- und Sozialdienste gGmbH Dirk von der Osten vergab für die Qualität eine 8 und für die solidarische Finanzierung eine 7.

Graziano Zampolin sagte, für die medizinische Versorgung in den Krankenhäusern vergebe er 8 Punkte, für die Altenpflege hingegen nur 3. Der Krankenpfleger und Medizinpädagoge ist Mitgründer des Vereins Klang und Leben in Hannover. Zampolin verhilft Demenzkranken wieder zu Erinnerungen.

Wie erkennt man ein gutes Pflegeheim?

Zampolin sagte, für den Normalbürger sei dies schwer zu beurteilen. Da würden auch die Noten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen wenig weiterhelfen, weil sie sich stark ähneln. Ein Aspekt aber sei die nächtliche Versorgung. Wenn eine Pflegekraft bis zu 80 Patienten zu betreuen habe, der Standard sei 40 Patienten, „bleibt der Mensch auf der Strecke“.

Aber es gibt doch die Fachkraftquote.

Von der Osten erklärte, die Quote sei festgelegt worden, ohne den tatsächlichen Bedarf in einem Heim zu klären. „Die Quote gängelt uns.“ Es gehe doch nicht nur ums Waschen, Essen und Medikamente geben. In manchen Heimen werden zum Beispiel dringend Musikpädagogen benötigt.

Wird es in der Zukunft genügend Pfleger geben?

„Die Berufsgruppe blutet aus“, warnte Zampolin. „Viele werden schon während der Ausbildung verheizt.“ Hesemann kritisierte, dass der Fokus zu sehr auf der Allgemeinversorgung liege und Randgruppen „abgehängt“ werden. Dabei sei es ein „Traumberuf“, schwärmte Hesemann, und ein Beruf mit Zukunft, denn Kinder und alte Menschen werde es immer geben. Allerdings forderte sie auch höhere Löhne.

Ein Zuhörer wies darauf hin, dass sich 2020 sich in der Pflegeausbildung etwas ändern wird. Grob gesagt: Es gibt keine getrennten Ausbildungen mehr, sondern zunächst eine gemeinsame, und später kann man einen Bereich vertiefen. Ist das gut?

Hesemann sprach von einem „Riesen-Gau“, der zu „Qualitätsverlusten“ in der Kranken- und Altenpflege sowie in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen führe. Die geplante sogenannte generalistische Ausbildung lasse es beispielsweise zu, dass ein Teil der Ausbildung in der Kita absolviert werde. Dies bereite aber nicht genug auf den Krankenhausalltag vor. Zampolins Prognose: Die wenigsten werden sich für die Altenpflege entscheiden.

Wie lassen sich mehr junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern?

Ein Zuhörer regte an, schon in der Schule das Interesse dafür zu wecken. Von der Osten berichtete von guten Kooperationen von Altenheim und Schule als Nachbarn, zum Beispiel mit der KGS in Sehnde. Gute Bus- und Bahnverbindungen seien heute ebenso entscheidend für eine Zusage für eine Stelle wie bezahlbarer Wohnraum. „Die Träger müssen sich auf den Weg machen“, sagte er. Hesemann nannte Praktika, Freiwilliges Soziales Jahr und Tage der offenen Tür als Beispiele, damit junge Menschen den Beruf näher kennenlernen können.

Welche Erwartungen haben junge Menschen an ihren Beruf?

Auf jeden Fall andere als frühere Generationen, sagte Jens Bratherig, stellvertretender Vorsitzender der Sparkasse Hannover. So sei vielen die Balance zwischen Arbeit und Privatleben wichtig. „Junge Leute suchen zudem einen Sinn in ihrem Beruf. Diesen Aspekt muss man noch stärker herausstellen“, sagte er. Für Sabine Tiedt steht fest: „Wenn das Betriebsklima stimmt, sind die Menschen auch leistungsbereit.“

Droht ein medizinisches Versorgungsproblem in ländlichen Regionen?

Hesemann zufolge gibt es das längst, zum Beispiel im Emsland. Zampolin merkte an, es werde wohl immer Engpässe geben. Junge Menschen ziehe es einfach eher in die größeren Städte als aufs Land. Tiedt lenkte den Blick auf Dänemark mit Versorgungszentren auf dem Land. Hinzu komme, dass die medizinische Versorgung dort schon im Krankenwagen beginnt.

Wächst in Deutschland das Unwissen über die Gesundheit bei der jüngeren Generation?

Hesemann berichtete von einem Zulauf junger Eltern mit ihren Kindern im Kinder- und Jugendkrankenhaus abends und wenn die Praxen der Kinderärzte geschlossen sind. Oft seien es aber keine akuten Notfälle. Einige junge Eltern wüssten mittlerweile nicht mehr, dass sie selbst Fieber bei ihrem Kind messen können. Zampolin verwies aufs Internet: Seien Kinder krank, beginnen die Eltern im Internet nach Ursachen und Heilmethoden zu suchen und „steigern sich in Panikzustände“.

Wird die verstärkte Nutzung des Smartphones zu Haltungsschäden führen?

Tiedt sagte, sie behandele bereits Patienten mit solchen Beschwerden. Tiedt hat am Projekt Bewegte, gesunde Schule mitgewirkt. Doch nicht mehr die Grundschule stehe im Fokus, sondern die Berufsschule. Junge Menschen ab 18 Jahren steckten in einer „Bewegungsarmut-Falle“. Der Grund: „Sie fühlen sich in der sitzenden Haltung wohl.“

