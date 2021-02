Harkenbleck

Der Abriss des Gerätehauses in Harkenbleck verzögert sich um etwa zwei Wochen. Das teilte Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Hemminger Stadtverwaltung, auf HAZ-Anfrage mit. An der Verschalung des Mittelpfeilers des Gebäudes wurde Asbest gefunden.

„Wir mussten das jetzt zunächst den übergeordneten Behörden melden. Der Pfeiler wird unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen entsorgt“, sagte Schedler. Der Kindergartenbetrieb nebenan in dem Gebäudekomplex könne jedoch ganz normal weiterlaufen. „Es handelt sich lediglich um einen kleinen Bereich innerhalb der Fahrzeughalle. Sicherheitsbedenken für den Kindergarten bestehen nicht“, sagte Schedler. Ein konkreter Termin für den Beginn des eigentlichen Abrisses des Gebäudes liege noch nicht vor.

Neues Gerätehaus für die Harkenblecker Feuerwehr

Das Gerätehaus soll für 1,9 Millionen Euro abgerissen und anschließend an der Stelle auch wieder neu gebaut werden. Das Haus soll größer werden, um unter anderem Platz für die über die Jahre breiter gewordenen Fahrzeuge zu bieten. Das neue Haus soll aktuellen Planungen zufolge im März 2022 fertig sein.

Von Tobias Lehmann