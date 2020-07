Harkenbleck

Seit 1979 organisiert der Verein Spritter (das steht für: Singles Paare Rentner im Treffpunkt talentierter erfahrener Rallyefahrer) alljährlich eine Orientierungsrallye – in diesem Jahr fällt sie coronabedingt zum ersten Mal aus. „Die Fahrstrecke wäre noch nicht mal unbedingt ein Problem“, sagt der Vereinsvorsitzende Peter Gurkau. „Aber die Abschlussfeier.“

Bei der Fahrt selbst machen normalerweise Teilnehmer in 40 bis 50 Autos mit, alle mit mehreren Personen besetzt. Doch zur Verteilung der Preise am Abend bei Bier und Bratwurst kämen oft 300 bis 400 Leute. Selbst im Freien ohne Mund-Nasen-Schutz, aber mit Abstand halten, „macht das doch keinen Spaß“, sagt Gurkau.

Spritter-Rallye fällt aus

Und der Spaß soll bei der Veranstaltung eigentlich im Vordergrund stehen, denn es geht bei dieser Rallye nicht um Geschwindigkeit. Die Teilnehmer sollen vielmehr ihre Fähigkeiten im Lesen von Straßenkarten und ihre Pfiffigkeit beim Lösen von Aufgaben unter Beweis stellen. Dabei, versichert der Vorsitzende, würden die Fragen so konstruiert, dass weder das Internet noch das Navigationsgerät die Antwort liefern könnten. Die Teams müssten beispielsweise einen bestimmten Punkt ansteuern. „Und dann wird nach der Farbe der Dachrinne eines Gebäudes gefragt, das dort steht“. Oder auf dem Foto eines Zwischenziels fehlt ein Verkehrszeichen, das benannt werden muss.

Der Vorstand habe lange mit seiner Entscheidung gewartet, sagt der Vorsitzende – zumal es in der gesamten Region schon seit Jahren kein vergleichbares Angebot gebe. Aber nun sei die Unsicherheit zu groß geworden. Niemand wisse, was Ende August möglich sei und was nicht. Außerdem sei ein Festhalten an der Planung auch mit einem finanziellen Risiko verbunden.

Autorallye soll 2021 wieder stattfinden

Einen kleinen Trost kann Gurkau den Teilnehmern der Rallye des vergangenen Jahres immerhin spenden: Sie sollen trotzdem den Film von der Veranstaltung als DVD erhalten. Und 2021 wird es in jedem Fall einen neuen Versuch geben.

Von Thomas Böger