Der 2017 gegründete Mittagstisch in Hemmingen-Harkenbleck erfreut sich großer Beliebtheit. Regelmäßig kommen bis zu 20 Senioren in die Mehrzweckhalle, um gemeinsam zu essen. In welcher Form das Angebot aufgrund der Corona-Lage beibehalten werden kann, ist allerdings fraglich.