Hemmingen

Wer in der Natur unterwegs ist, sieht sie in letzter Zeit wieder häufiger: Feldhasen, die munter herumjagend und scheinbar boxend auf den Feldern zwischen den Hemminger Stadtteilen unterwegs sind. Passend zur Osterzeit fragen sich da Groß und Klein: Verstecken die Tiere in ihrer Rolle als Osterhase gerade buntbemalte Eier?

Der Feldbewuchs ist noch niedrig, deshalb sind die Hasen auf einem Feld zwischen Arnum und Ohlendorf gut zu sehen. Quelle: Torsten Lippelt

Wohl weniger: Die Männchen schlagen mit ihren Vorderpfoten aufeinander ein und jagen sich im Kampf um die empfängnisbereiten Weibchen. Drei bis vier Mal bekommen diese Junge im Jahr. Bei niedrigem oder fehlenden Bewuchs im Frühjahr fällt es halt Zuschauern nur eher auf, wenn es um die Fortpflanzung geht. Durchaus verblüffend beim Zusehen des Hasentreibens ist, dass diese auf der Flucht kurzfristig bis zu 70 Stundenkilometer schnell sein können und bis zu zwei Meter hoch springen.

Warum man den zuletzt 2015 zum Tier des Jahres ernannten Feldhasen seit mehreren Jahrhunderten beim Brauchtum als Osterhase mit dem christlichen Osterfest in Verbindung bringt? Das lässt sich vielleicht am ehesten durch die Verbindung der Hasen-Fruchtbarkeit mit dem so sichtbar wiedererstarkenden Leben nach der dunklen Winterzeit erklären. Das Leben geht weiter – und der Osterhase ist das Symbol dafür.

Von Torsten Lippelt