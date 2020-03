Hemmingen

Das Bild des Rathausplatzes in Hemmingen-Westerfeld soll sich verändern: Ein Gebäude, so der Plan, wird um zwei Etagen aufgestockt. Es handelt sich um das Haus mit der Nummer 6a, also das im südlichen Teil mit dem Restaurant.

Mit den beiden zusätzlichen Stockwerken sollen zwei Ziele verfolgt werden: Das aus den Sechzigerjahren stammende Areal, das die Verwaltung als „kleines Zentrum“ bezeichnet, soll attraktiver und der vorhandene Platz darauf besser genutzt werden. Das neue Gebäude wäre dann etwa so hoch wie das vorhandene Haus am Rathausplatz 6.

Mehr Etagen am Rathausplatz

Noch ist aber alles am Anfang, denn erst einmal ist der mehr als 30 Jahre alte Bebauungsplan zu ändern – sofern der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss diesem am 12. März zustimmt. Bereits am Donnerstag, 5. März, und in öffentlicher Sitzung diskutiert der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt über das Vorhaben. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus.

Die beiden vorangegangenen Änderungen des Bebauungsplanes veränderten den Platz gravierend: 2004 wurde der Neubau des Rathauses unter anderem mit der Stadtbücherei und dem Bürgersaal errichtet. Auch das gegenüberliegende Büro- und Geschäftshaus wurde durch den Bebauungsplan möglich.

Bebauungsplan Rathausplatz soll geändert werden

Grundsätzlich soll das Planverfahren für die zwei neuen Etagen flott vorangehen, denn das Baurecht lässt in diesem Fall zum Beispiel zu, dass die Umweltprüfung entfällt. Während der Entwurf öffentlich ausliegt und sich jedermann dazu äußern kann, werden die Behörden um ihre Stellungnahmen gebeten. „Wie in anderen Verfahren würde die Planung danach aber erst fortgeführt, wenn ein städtebaulicher Vertrag mit der Stadt abgeschlossen wurde“, heißt es in der Vorlage für die Ratsausschüsse.

Der Rathausplatz in Hemmingen - hier in einer Aufnahme von 2017. Quelle: Andreas Zimmer

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt diskutiert noch über viele weitere Themen – ein Überblick:

Neue Ortsdurchfahrt Arnum: Nach der Freigabe der B3-Ortsumgehung für den Verkehr, geplant für dieses Jahr, soll die heutige Bundesstraße 3 in Arnum, also die Ortsdurchfahrt, umgestaltet werden – vorausgesetzt dafür fließt Geld aus dem Programm der Städtebauförderung. Die Kosten sind mittlerweile unter anderem wegen höherer Baukosten auf 11,5 Millionen Euro gestiegen.

Neubauten in Harkenbleck: Am südlichen Ortsrand sollen neue eingeschossige Bauten entstehen und vorhandene im Bestand gesichert werden. Der Entwurf lag öffentlich aus. Am 19. März soll der Rat Nägel mit Köpfen machen und endgültig über den Bebauungsplan beschließen.

Lückenschluss zur B3: Die stark befahrene Weetzener Landstraße in Devese und Hemmingen-Westerfeld soll durch eine neue Verbindungsstraße entlastet werden. Geplant ist die Alfred-Bentz-Straße im Gewerbegebiet bis zur heutigen B3 zu verlängern. Zurzeit endet die Alfred-Bentz-Straße an einem Grünzug. Künftig soll sie am Gartencenter Glende vorbei zur Bundesstraße 3 führen.

Klimaschutz: Wie kann Hemmingen klimafreundlicher werden? Schüler haben sich beim Projekt Plenergy dazu Gedanken gemacht. Die Ergebnisse werden im Ausschuss vorgestellt. Alle vier Ratsfraktionen haben bereits angekündigt, dass sie sich selbst binden wollen: Vor jedem Ratsbeschluss wollen der Hemminger Rat und die Verwaltung genau prüfen, welche Auswirkungen die Entscheidung aufs Klima hat.

Fünf Punkte, die Sie (vielleicht) noch nicht über den Rathausplatz wussten 1. Der von 1958 bis 1962 errichtete Platz nach den Plänen von Otto Dellemann galt zur damaligen Zeit als beispielhafte Architektur. Schließlich wurde eine neue Ortsmitte mit rund 400 Eigenheimen, 300 Mietwohnungen, Rathaus, Kirche, Schule und einem kleinen Einkaufszentrum geschaffen. Hemmingen war deshalb Sieger im Bundeswettbewerb „Bürger, es geht um deine Gemeinde“. Die Plakette von 1966 hängt heute an einer Wand im Rathaus. 2. In Paris auf der Internationalen Städtebauausstellung 1962 war Hemmingen in aller Munde. Das erste „Demonstrativ-Bauprogramm“ – so der sperrige, aber offizielle Name – für Wohnungsbau in Niedersachsen hatte als eines von insgesamt elf deutschen Projekten Anerkennung gefunden. 3. Auf der Rathaustreppe in Hemmingen-Westerfeld stand schon mal ein Bundeskanzler: Willy Brandt im Oktober 1972. Er würdigte die Leistungen der aufstrebenden Gemeinde. 4. Im früheren Rathaus waren auch die Polizei und die Post untergebracht. Sie brauchten später allerdings größere Räume und zogen um. 5. Die vier meistgesuchten Begriffe in der Suchmaschine Google im Internet im Zusammenhang mit „ Hemmingen Rathausplatz“ sind Restaurant, Apotheke, die Ziffer 1 und Döner. Das Rathaus hat die Hausnummer 1. zi

Von Andreas Zimmer