Hemmingen

Die Region Hannover hat den Haushalt 2021 der Stadt Hemmingen genehmigt. In diesem Jahr durfte die Stadt bisher nur das Notwendigste ausgeben. Nun kann sie viele geplante Investitionen angehen und Vereinen und Verbänden ihre Zuschüsse zahlen.

Dass der Etat so spät genehmigt wurde, hängt damit zusammen, dass der Rat den Haushalt erst am 25. März verabschiedet hat. Ursprünglich war die Sitzung für Februar geplant gewesen, musste aber wegen Corona verschoben werden. Die Verwaltung hatte ihren Entwurf im November 2020 eingebracht. Wegen des Defizits von etwa 3,5 Millionen Euro musste die Stadt ein Sicherungskonzept für den Haushalt vorlegen.

Region zum Haushalt 2021: „Investitionen kritisch prüfen“

Die Region Hannover moniert in ihrem Schreiben an die Stadt Hemmingen, dass die „dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nicht gegeben ist“, berücksichtigt aber, dass das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich mit einem Überschuss anstatt des geplanten Defizits abschließen werde. Die Kredite von etwa 19,4 Millionen Euro übersteigen die Tilgung von etwa 17 Millionen Euro und führen somit zur Neuverschuldung. „Auch für das Folgejahr sind Kreditaufnahmen vorgesehen, die über der ordentlichen Tilgung liegen und somit zu einer weiteren Neuverschuldung führen“, heißt es in dem Schreiben.

Die Region räumt aber ein, dass die geplanten Vorhaben „fast ausschließlich Pflichtaufgaben sowie notwendige Investitionen in die Infrastruktur“ seien. Mit Blick auf die steigenden Schulden sollten dennoch alle künftigen Investitionen „kritisch bezüglich ihrer Dringlichkeit“ beurteilt werden. Die Region macht aber auch deutlich, dass die Stadt „detailliert dargestellt“ habe, welche Mindereinnahmen und Mehrausgaben durch die Pandemie entstanden seien.

Etat liegt öffentlich aus

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist der Etat voraussichtlich erst ab dem 25. Mai rechtskräftig. Das Zahlenwerk muss noch im Amtsblatt der Region veröffentlicht werden und öffentlich ausliegen. Letzteres voraussichtlich vom 12. bis zum 21. Mai.

Von Andreas Zimmer