Eigentlich sollte am Sonntag, 26. April, im Rahmen des Gottesdienstes in der Trinitatisgemeinde in Hemmingen-Westerfeld die 30-jährige Dienstzugehörigkeit von Kantorin Heike-Susann Moltzen gewürdigt werden. Doch in den Zeiten von Corona und ausfallenden Gottesdiensten ist alles anders. Statt zu erwartender Worte aus ihrem Umfeld zu einfühlsamer und freundlicher, dabei jedoch auch klarer Chorleitung und zu ihrem stets guten Vorbereitungsgrad bleibt so für die Chorleiterin und Organistin aktuell zunächst nur der eigene Blick zurück auf die Anfänge in der Trinitatis-Kirchengemeinde, zu der Hemmingen-Westerfeld und Devese gehören.

Aussicht auf neue Orgel spricht für Gemeinde

Nach ihrem abgeschlossenen Studium der Kirchenmusik folgte Heike-Susann Moltzen einer Einladung des damaligen Trinitatis-Pastors Günter Braun. Dieser war für die Gemeinde auf der Suche nach einer Chorleiterin und Organistin – mitsamt der Aussicht auf eine neue Orgel in der Kirche. Im April 1990 trat sie ihre neue Tätigkeit an. Und ist seit nunmehr 30 Jahren mit ihrer nebenamtlichen Organisten- und Chorleiterstelle für die musikalische Ausgestaltung aller Gottesdienste sowie von Trauungen, Taufen und Beerdigungen zuständig.

„In meiner Obhut liegen auch die Organisation und Durchführung von Konzerten in der Kirchengemeinde und die Planung, Einstudierung und Aufführung von Chorwerken im Gottesdienst und bei zusätzlichen Konzerten“, listet sie ihr musikalisch begründetes Aufgabengebiet auf.

Auch moderne Musik hat ihren Platz

Ein zusätzlicher Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung und Anpassung der Kirchenmusik in der Gemeinde. „Neben der Orgel werden weitere Instrumente wie E-Piano und Cembalo eingesetzt und zunehmend moderne Texte und Rhythmen in den Gottesdienst integriert“, berichtet die Kantorin weiter. Ihr ist es ein Anliegen, traditionelle und moderne Musik zu verbinden. Neue Formen der Gemeindebeteiligung, wie Konfirmandenband sowie Darbietungen von Solisten verschiedener Musikstile sind Beispiele hierfür, die nach ihren Wünschen „hoffentlich Früchte tragen“.

„Meine Aufgabe macht mir sehr viel Spaß. Ich möchte auch weiterhin gerne aktiv in unserer Gemeinde die Kirchenmusik gestalten und weiterentwickeln“, blickt Heike-Susann Moltzen erwartungsfroh voraus.

Gefeiert wird im August

In der Corona-Zeit erarbeitet sie nun neue Orgelliteratur. Dazu studiert die Kirchenmusikerin nun täglich ein bis zwei Stunden an der Orgel Stücke ein, zu denen sonst nicht so viel Zeit ist. In ihrer Freizeit interessiert sie sich zudem für Literatur und – selbstverständlich – Musik. Da darf es dann jedoch von Jazz bis Klassik und Oper sein.

Das Dienstjubiläum soll nun später gefeiert werden – wenn es denn dann die Situation zulässt. „Wir haben den Termin schon frühzeitig dafür auf den 30. August gelegt“, sagt Heike-Susann Moltzen.

