Hemmingen-Westerfeld

Stolze 40 prallgefüllte Ordner hat Heinz Wiegmann im Laufe seines Lebens zusammengetragen. Sie enthalten Dokumente über Hemmingen und über mehrere örtliche Vereine, deren Geschicke er in den vergangenen Jahrzehnten begleitet hat. „Die Geschichte Hemmingens zu bewahren ist mir ein großes Anliegen“, sagt der 88-Jährige. Daher hat er in den vergangenen Jahrzehnten einen Großteil seiner Freizeit für seinen Heimatort geopfert.

So ist es vor allem Heinz Wiegmann zu verdanken, dass heute bekannt ist, wann ungefähr die ersten Menschen im heutigen Hemmingen lebten. Da Anfang der Achtzigerjahre niemand wusste, wie alt der Ort ist, machte sich der Polizeibeamte in seiner Freizeit auf die Suche nach alten Dokumenten. Monatelang stöberte er in Archiven in Hannover und Münster. Bis er schließlich nach mühseliger Suche eine Urkunde von 1140 fand, auf der Hemmingen („Hemege“) erstmals erwähnt wurde. 1990 organisierte er als Gründer des Initiativkreises „850 Jahre Dorf Hemmingen“ eine Jubiläumsfeier, ein Jahr später ließ er einen Gedenkstein gravieren und aufstellen. Dieser steht heute bereits seit 30 Jahren an der Dorfstraße.

Anzeige

Heinz Wiegmann freut sich, dass der Erinnerungsstein an das 850-jährige Jubiläum noch steht. Quelle: Stephanie Zerm

Drei Bücher erzählen die Geschichte Hemmingens

Sein Wissen über Hemmingen veröffentlichte der passionierte Heimatforscher. Insgesamt hat er drei Bücher geschrieben. 1987 erschien sein erstes Buch „Hemmingen damals“, 1990 das zweite, „Hemmingen-Westerfeld heute“, und 1998 „Hemmingen in alten und neuen Ansichten“. „Die Bücher waren sehr stark nachgefragt“, sagt Wiegmann. Von jedem Buch habe es zwei Auflagen mit insgesamt 4000 Exemplaren gegeben. Mittlerweile seien alle vergriffen. „Ich habe selber nur noch ein Exemplar von jedem Buch“, sagt der Ortschronist. Wer sich für die Chroniken interessiert, findet sie in der Stadtbücherei in Hemmingen-Westerfeld.

Auch den Erhalt des Mausoleums hat Wiegmann angeschoben. Um Hemmingens wichtigstes Baudenkmal zu bewahren, hat er 1987 den Förderverein Mausoleum Carl Garf von Alten gegründet. Mit Erfolg. Auch wenn er selbst 2003 das Amt des Vorsitzenden aufgeben musste, nachdem er einen Schlaganfall erlitten hatte, so trieben seine Nachfolger, Dirk Jüchter und Reinhard Schütze, das Vorhaben voran und konnten die Ruine in den vergangenen Jahren wieder instandsetzen. „Darüber bin ich sehr glücklich, denn das Mausoleum ist ein einmaliges Kulturdenkmal“, sagt Wiegmann, der heute Ehrenvorsitzender des Fördervereins ist.

Im Sommer 2020 freute sich Heinz Wiegmann, dass das Mausoleum endlich eine Kreuzblume erhielt, die Handwerker fachgerecht auf der Turmspitze anbrachten. Quelle: Torsten Lippelt

Gründungsmitglied in mehreren Vereinen

Auch an der Entstehung mehrerer anderer Vereine im Ort ist Wiegmann beteiligt. So war er 1952 bei der Wiedergründung der Schützengesellschaft Hemmingen von 1912 dabei, 1978 bei der Gründung des Bürgervereins und der Ortsgruppe Hemmingen des Heimatbundes. 1945 war er außerdem eines der ersten Mitglieder im VfV, Verein für Volkssport, dem späteren SC Hemmingen-Westerfeld. Dort ist er mittlerweile das letzte noch lebende Mitglied aus der Gründungszeit vor 75 Jahren, eine Zeitspanne, die kaum ein anderes Mitglied in Vereinen in der gesamten Region Hannover erreicht hat. Im September vergangenen Jahres ist er dafür vom SC ausgezeichnet worden.

Bis er 64 Jahre alt war, spielte Wiegmann regelmäßig beim SC Fußball, davon 25 Jahre als Mannschaftsführer der damaligen „legendären Dritten“, acht Jahre lang war er außerdem Schiedsrichter in der Kreisklasse. Aber auch in anderen Sportarten ist Wiegmann aktiv: So machte er bis zu seinem Schlaganfall 24-mal das goldene Sportabzeichen sowie 29-mal das deutsche Leichtathletikabzeichen und engagierte sich in der DLRG Hemmingen, in der er seit 1956 Mitglied ist, als Ausbilder.

Heinz Wiegmann ist seit 1945 Mitglied im SC-Hemmingen-Westerfeld und wird im September 2020 vom Verein für seine 75-Jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Quelle: Stephanie Zerm

Das ist Heinz Wiegmann Heinz Wiegmann wurde am 29. November 1932 in Hannover geboren. Bereits im Alter von drei Tagen zog er jedoch mit seinen Eltern nach Hemmingen. Dort wuchs er in einem der ältesten Fachwerkhäuser des Ortes, an der Dorfstraße 59, auf. Von seinen 88 Lebensjahren hat Wiegmann lediglich zehn nicht in Hemmingen verbracht. Nachdem er 1952 eine Ausbildung bei der Polizeischule in Hannoversch Münden absolviert hatte, wohnte er in Hannover. Anfang der Sechzigerjahre zog es ihn jedoch wieder zurück nach Hemmingen. In Hannover arbeitete Wiegmann unter anderem als Ausbilder und Sportlehrer bei der Bereitschaftspolizei. Später wechselte er in den Kriminaldienst und führte bei der Polizeidirektion Hannover in 24 Jahren rund 4600 Todesermittlungen durch. 1993 wurde der Kriminalhauptkommissar pensioniert. 2007 musste er einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Der älteste seiner drei Söhne, der damals 39-jährige Torsten Wiegmann, der bei der niedersächsischen Polizeihubschrauberstaffel arbeitete, stürzte bei einem privaten Flug mit einem Tragschrauber ab und starb. Für sein Engagement in seinem Heimatort ist Heinz Wiegmann bereits mehrfach ausgezeichnet worden. 1993 erhielt er den Ehrenteller und 1998 die Ehrennadel in Gold der damaligen Gemeinde Hemmingen und 2004 die Ehrenurkunde der Region Hannover.

Neben Sport und Geschichte begeistert sich Wiegmann auch für Musik. Daher gründete der Kriminalhauptkommissar mit anderen Polizeibeamten 1971 den Polizeichor Hannover und war auch 1981 an der Entstehung des Konzertchores Hannover beteiligt. Dabei lernte er auch seine spätere Frau, Sibylle Günter-Wiegmann, kennen, die damals Professorin an der Musikhochschule Hannover war und beide Chöre leitete.

Berliner Straße und Büntebad verdanken Wiegmann ihren Namen

Wiegmanns Wirken im Ort wird wohl noch lange in aller Munde bleiben. Denn das Büntebad und die Berliner Straße verdanken ihm ihren Namen. Als der Rat der Gemeinde 1966 alle Bürger dazu aufrief, Vorschläge zur Umbenennung des damaligen Westerfeldwegs zu machen, beteiligte sich Wiegmann. Sein Vorschlag, den Weg in Berliner Straße umzubenennen, fand den größten Zuspruch. 2011 gewann er außerdem den Namenswettbewerb für das Hallenbad mit seinem Vorschlag, es Büntebad zu nennen.

Seine über die Jahrzehnte zusammengetragenen Ordner mit historischen Zeitdokumenten will Wiegmann demnächst an die betreffenden Vereine übergeben. Diejenigen Ordner, die Unterlagen über Hemmingen erhalten, soll die Stadt bekommen. „Ich hoffe, dass sie dort in die Entstehung eines bislang noch fehlenden Stadtarchivs einfließen“, sagt der 88-Jährige.

Von Stephanie Zerm