Erstmals seit der coronabedingten Unterbrechung veranstaltet der Verein HemmingWay am Sonnabend, 25. Juli, ab 18 Uhr wieder ein Tablequiz. Es ist die fünfte Auflage des Ratespiels.

Alles dreht sich um kniffelige Fragen

Unter freiem Himmel dreht sich auf der Terrasse des Restaurants Casa del Vino am Rathausplatz 9 in Hemmingen-Westerfeld alles um knifflige Fragen aus den Bereichen Literatur, Musik, Film, Geschichte und Sport. Zudem testen die Quizmaster das Wissen der Teilnehmer über Hemmingen. Die Organisatoren um Susanne Lange kündigen an, dass die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Alle, die ihr Allgemeinwissen gerne testen oder verbessern möchten, sind willkommen. Pro Team können bis zu sechs Personen mitquizzen. Kleine Snacks dürfen alle selber mitbringen, Getränke sollen laut Organisatoren beim Casa del Vino geordert werden. Sollte es regnen, werden die Veranstalter schnell für eine Überdachung sorgen. Teilnehmer melden sich mit dem Teamnamen per E-Mail an hemming-way@web.de an.

