Zu einem Wasserschaden in einem Hochhaus am Köllnbrinkweg in Hemmingen-Westerfeld ist die Ortsfeuerwehr am Sonntagnachmittag gerufen worden. Eine Abwasserleitung sei defekt gewesen, teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit.

Ein Bewohner habe den Wasserschaden in der über ihm liegenden Wohnung gemeldet. Dort sei niemand zu Hause gewesen. Die Feuerwehr habe die Wohnungstür gewaltsam öffnen müssen, um in die Räume zu gelangen. Sie fand die Ursache für den Schaden an einer Abwasserleitung. Mithilfe eines Saugers sei das Wasser vom Fußboden entfernt worden, erläuterte Hillert.

Die Ortsfeuerwehr sei gegen 15.45 Uhr alarmiert worden. Der Einsatz mit zwölf Mitgliedern und drei Fahrzeugen war Hillert zufolge nach etwa 90 Minuten beendet.

Von Andreas Zimmer