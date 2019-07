Hemmingen

Freude, Enttäuschung und Verägerung waren am Wochenende beim Fußball-Stadtpokal auf der Anlage des Sportvereins (SV) Hiddestorf nah beieinander. Große Freude gab es beim SC Hemmingen-Westerfeld: Im Finale am Sonntagnachmittag hat dessen zweite Mannschaft um ihren Trainer Benjamin Weißschuh einen 4:1 Sieg gegen den SV Wilkenburg eingefahren – und dafür aus den Händen von Bürgermeister Claus Schacht bei der Siegerehrung den Meisterschafts-Pokal und eine Prämie. Spielentscheidender Matchwinner war Maximilian Bösche, der alle vier Tore für die Hemminger schoss (40., 61., 63. und 70 Minute).

SV Wilkenburg hat den Pokal noch nie gewonnen

Enttäuschung hingegen beim unterlegenen Gegner – der Kreisligistenmannschaft aus Wilkenburg um ihren Trainer Rüdiger Hoffmann. Sie bleiben damit der einzige Verein, der – obwohl es mittlerweile die 15. Meisterschaft war – noch nie den Stadtpokal gewonnen hat.

Begonnen hatte der Wettkampf mit zwei Halbfinalspielen am Freitagabend auf der Hiddestorfer Anlage an der Ihmer Straße. Dabei konnte sich der Kreisliga-Aufsteiger SC Hemmingen-Westerfeld II zunächst mit einem 4:0 (1:0) gegen den Gastgeber SV Eintracht Hiddestorf durchgesetzt.

Eine Überraschung gab es danach beim Spiel des favorisierten Titelverteidigers SV Arnum ( Bezirksliga) gegen den Kreisligisten SV Wilkenburg. Nach einem 1:1 nach den vereinbarten 2 mal 40 Minuten und einer Verlängerung setzte sich der Außenseiter Wilkenburg schließlich im Elfmeterschießen mit 4:3 durch.

„Eine ganz starke Leistung unserer Mannschaft", sagte Wilkenburgs-Pressesprecher Martin Volkwein am Freitagabend erfreut. Doch die Kräfte des Teams waren dann offenbar verbraucht für das Finale am Sonntag gegen Hemmingen-Westerfeld. „Die Frische fehlte uns heute nach dem schweren Spiel gegen Arnum – die Niederlage geht in Ordnung“, urteilte er nach dem 1:4 im Endspiel. Zuvor hatten im Spiel um Platz 3 die Arnumer mit einem 11:0 gegen den Gastgeber Hiddestorf gezeigt, dass sie immer noch treffsicher sind.

Organisatoren zeigen sich enttäuscht

Bei der Siegerehrung lobte Bürgermeister Claus Schacht die beteiligten Vereine für ihr ehrenamtliches Organisationsengagement um die Stadtmeisterschaft, um sie als eine „schöne Veranstaltung zu erhalten, die mehr Zuspruch verdient hat.“ Denn Ärgerliche aus Sicht der Veranstalter an diesem sportlich-unterhaltsamen und fairen Wochenende war: Insgesamt nur rund 200 Zuschauer fanden – trotz preiswerter Einzel- und Tageseintrittskarten – zu den insgesamt vier Spielen am Freitag und Sonntag ihren Weg.

„Von den Eintrittsgeldern zur Stadtmeisterschaft können wir noch nicht einmal die Schiedsrichterkosten begleichen“, bilanzierte Hiddestorfs Pressewart Michael Köhler. „Es ist die Frage, wie man im Ort und Stadtgebiet Menschen noch zu Veranstaltungen wie diesen motivieren kann.“ Auch am Turnier selbst gab es unter der Hand von einem beteiligten Vereinsvertreter leise Kritik: „Ich brauche die Stadtmeisterschaft nicht, die stört zu diesem Zeitpunkt in der Saisonvorbereitung.“

Der Torjäger Maximilian Bösche. Quelle: Torsten Lippelt

Von Torsten Lippelt