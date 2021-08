Hiddestorf

Es geht um mehr als einen Spielplatz für Kleinkinder. Wenn von dem geplanten Gelände auf der Wiese vor dem Hiddestorfer Gemeindezentrum die Rede ist, dann verspricht sich der Kirchenvorstand davon auch eine deutliche Belebung der Ortsmitte. Doch die zentrale Lage an dem Eckgrundstück Ostertorstraße/Schulstraße hat auch ihre Nachteile. Das hat sich vor wenigen Tagen bei einem Ortstermin mit Vertretern von Stadtverwaltung und Kirchenvorstand herausgestellt.

„Es ist dicht an der Straße und schwierig, sich dort zu unterhalten“, erläuterte Bürgermeister Claus Schacht. Ein Zaun sei notwendig, zudem müsse die Fläche hergerichtet werden. Zurzeit ist dort Rasen. Die Kosten bezifferte Schacht in der jüngsten Ratssitzung auf Anfrage von Wolf Hatje (DUH) auf einen fünfstelligen Euro-Betrag. Der Verwaltungschef fügte hinzu, dass Alternativen geprüft werden: an der Mehrzweckhalle und auf einem weiteren Grundstück, zu dem er keine nähere Angaben machte. Im September werde die Verwaltung den Politikern einen Vorschlag unterbreiten, kündigte Schacht an.

„Wir warten ab, was die Verwaltung vorlegt“, sagte Richard Gnügge, Pastor und stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes, auf Anfrage dieser Zeitung. Es sei wichtig, dass es mit dem Spielplatz ein Angebot für Kleinkinder gebe, zumal die Initiative dazu von Eltern aus der Ortschaft kam. Auslöser war der Wegfall des Spielplatzes an der mittlerweile sanierten und umgebauten Mehrzweckhalle.

Diese Halle, nun mit einer Mensa, sowie die Kirche und Gemeindezentrum, Grundschule, Kita, Feuerwehrhaus und öffentlicher Bücherschrank liegen nur wenige Schritte auseinander. Eltern mit Kleinkindern weichen zurzeit auf entferntere Spielplätze aus oder lassen ihren Nachwuchs einfach so auf dem Gelände am Gemeindezentrum spielen.

Der Spielplatz war im März dieses Jahres bereits ein Thema. Die Entscheidung hatten die Politiker jedoch verschoben, weil noch zu viele Fragen offen waren, zum Beispiel diese: Wenn Stadt und Kirchengemeinde einen gemeinsamen Spielplatz an Hiddestorfs Gemeindezentrum planen, wer vergibt dann den Auftrag? Wem gehört der Spielplatz später, und wer pflegt ihn?

Die Kosten hatte die Stadtverwaltung damals auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Hinzu kämen jährlich etwa 1500 Euro, um den Spielplatz zu pflegen. Die Nikolaigemeinde, zu der Hiddestorf und Ohlendorf gehören, würde das Grundstück und bis zu 10.000 Euro bereitstellen. Speziell Kinder bis zu sechs Jahren sollen sich an dem Spielgerät erfreuen. Möglicherweise werden es auch zwei. Es sollen auch zwei Bänke aufgestellt werden.

Verwaltung bewertet Spielplatzangebot als gut

Die Stadtverwaltung räumt ein, dass die Fläche mit rund 300 Quadratmetern vergleichsweise klein sei, empfohlen seien schließlich mindestens 500 Quadratmeter. Allerdings sei der Spielplatz eben auch nur für eine Altersgruppe bestimmt. Für ältere Kindergartenkinder und Grundschüler biete sich ohnehin der bestehende und nahe gelegene Kinderspiel- und Bolzplatz An der Turnhalle an.

Weitere Spielplätze gibt es an den Straßen Am Eschenacker, Auf den Äckern und Lange Wiese/Auf der Masch. Die Verwaltung bewertet das bestehende Spielplatzangebot in dem Stadtteil als gut.

