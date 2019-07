Hemmingen

Die Stadt kündigt die ausgewählten Orte zur Überwachung des fließenden Verkehrs an. Das mobile Tempomessgerät soll am Mittwoch, 31. Juli, in Hemmingen-Westerfeld, am Donnerstag, 1. August, in Arnum und am Freitag, 2. August, in Hiddestorf aufgestellt werden. Die Stadt weist darauf hin, dass Änderung aus organisatorischen Gründen jederzeit möglich sind. Zudem könne die Polizei zusätzliche Messungen vornehmen.

Von Tobias Lehmann