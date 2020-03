Hemmingen

Die Freude auf den ersten Schultag ist bei manchen Vorschulkindern gebremst. Sie haben Sprachschwächen oder sind motorisch noch nicht so weit. Oft sieht es in ihrem Umfeld traurig aus, in manchen Haushalten gibt es kein einziges Buch. Hilfe bietet das Programm Hippy, das die Stadt Hemmingen und die Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Region Hannover gemeinsam anbieten – noch, denn die Förderung für Hemmingen läuft bald aus.

Hemmingen war 2018 Vorreiter im Umland der Landeshauptstadt. Seitdem hat die Region Hannover die Kosten übernommen. Der neue Durchgang soll im Sommer dieses Jahres beginnen und bis Mitte 2022 dauern, erläutert Diana Sandvoß, Hemmingens Gleichstellungsbeauftragte und Koordinatorin des Bündnisses für Familie. „Ohne Geld müssen wir darauf verzichten.“ Hemmingens Kommunalpolitiker entscheiden nun, ob die Stadt für die acht teilnehmenden Familien einen Eigenanteil von insgesamt 8000 Euro zahlt. Für die andere Hälfte würde die Region aufkommen, erläutert Sandvoß.

Hippy-Programm für Vorschulkinder

Vor dem städtischen Fachausschuss hat jetzt Beate Kopmann, Leiterin der Familienbildung der AWO Region Hannover, Bilanz gezogen. Antje Frenz, sie macht die Hausbesuche in Hemmingen und wurde dafür geschult, nahm ebenfalls an der Sitzung teil. Acht Familien sind es zurzeit in Hemmingen, davon sechs aus Afghanistan, Syrien oder der Türkei sowie zwei deutsche Familien. Frenz schult auch die Mütter, denn sie sind es meist, die ihr Kind bei dem Programm begleiten.

Mutter und Kind sollen sich möglichst täglich mit den Hippy-Materialien wie Büchern beschäftigen, die viele spielerische Aufgaben enthalten. Frenz hat beobachtet, dass die Kinder konzentrierter und interessierter seien. Kopmann fügt hinzu: „Plötzlich gehen die Eltern mit ihren Kindern in die Bibliothek und besuchen Museen.“ Sie lernen unter anderem aber auch, wie man daheim einen ruhigen Platz zum Arbeiten einrichtet. „Zuvor machten viele Kinder die Aufgaben im Wohnzimmer, während der Fernseher lief“, sagte Kopmann.

AWO bietet Hippy an

Mit den Hausbesuchen – meist wöchentlich und für eine Stunde – würden auch Mütter und Väter erreicht, die nicht zu den Elternabenden kommen, „weil sie sich in Gruppensituationen nicht wohl fühlen“. Auch scheuen sich diese, im Kindergarten Fragen zu stellen. Ist ein Hippy-Durchgang zu Ende, bekommen die Kinder ein Diplom, eine Medaille und ein T-Shirt – und sind „stolz auf die Zeit“, wie Kopman berichtet.

Die AWO arbeitet mit den Kindergärten und dem Jugendamt zusammen, die die Eltern fragen, ob sie Interesse am Hippy-Programm haben. Es gebe auch Eltern, die sich direkt melden. Sind es zu viele, sucht die AWO nach Hausbesuchen jene Familien aus, die am meisten Hilfe bedürfen. Vier haben sich bereits für den neuen Durchgang ab Sommer dieses Jahres beworben, ohne dass im Vorfeld Werbung für das Programm gemacht worden sei. Schon 2018 gab es mehr Bewerber als Plätze. Kopmann verweist darauf, dass Hippy dabei hilft, öffentliches Geld zu sparen. Werde zum Beispiel damit vermieden, dass ein Kind eine Klasse wiederholen muss, spare die Allgemeinheit etwa 3700 Euro.

Erfolgreich in die Schulzeit starten

Zu den Teilnehmerinnen in Hemmingen gehörte Ayten Baldede, die das Programm mit ihrer Tochter durchlaufen hat. „Meine Tochter war so begeistert, dass sie sich immer gleich nach dem Kindergarten an das Heft setzen wollte. Und ihr älterer Bruder und ich hatten immer ebenso viel Spaß dabei, sie zu betreuen“, sagte Baldede bei der Vorstellung des Programms 2019.

Das ist Hippy Die Abkürzung Hippy steht für Home Interaction for Parents and Preschool Youngsters. Das Programm für Familien mit Kindern zwischen vier und sieben Jahren wurde laut AWO 1969 an der Hebräischen Universität Jerusalem entwickelt, um Einwandererfamilien zu helfen. In den Achtzigerjahren verbreitete sich das Programm weltweit, zum Beispiel in die USA und nach Südafrika. In Deutschland wird Hippy seit 1991 angeboten. In der Region Hannover beteiligen sich die Landeshauptstadt, Hemmingen und mittlerweile auch Neustadt an Hippy. Die Materialien wie Bücher und Wochenhefte mit Übungen stammen von dem Bremer Verein Impuls Deutschland, der auch die Koordinatorinnen schult. zi

Von Andreas Zimmer