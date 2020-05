Seit einem Jahr steht die Ladesäule für Elektroautos am Rathaus in Hemmingen. Bislang kamen Falschparker mit einem Bußgeld von 15 Euro davon. Jetzt müssen sie deutlich mehr zahlen.

Hemmingen - Unerlaubtes Parken an E-Säule kostet jetzt mehr

