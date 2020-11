Hemmingen-Westerfeld

Das Planverfahren für den umstrittenen Bau eines neuen Wohnhauses an der B3/Weetzener Landstraße hat eine weitere Hürde genommen. Der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss hat die mittlerweile geänderten Pläne in seiner jüngsten Sitzung befürwortet, wie die Erste Stadträtin Regina Steinhoff auf Anfrage mitteilte.

Neu ist, dass wegen des Schallschutzes eine Mauer um das Gebäude in Hemmingen-Westerfeld gezogen werden muss und eine Hecke gepflanzt werden soll, um die hohe Mauer ansehnlicher zu machen. Außerdem hat der Ausschuss dafür gestimmt, den Planentwurf öffentlich auszulegen.

Wohnhaus B3/Weetzener Landstraße : Pläne liegen öffentlich aus

Nach Angaben von Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, ist dies für den Zeitraum von Donnerstag, 17. Dezember, bis einschließlich Montag, 18. Januar 2021, vorgesehen. Dann können Bürger Kritik und Anregungen einreichen. Das Rathaus sei zwar an einigen Tagen in dieser Zeit wegen Weihnachten und Neujahr nicht geöffnet, wohl aber zwischen den Jahren.

Zusätzliche Termine können unter Telefon (05 11) 4 10 32 69 oder 4 10 31 12 vereinbart werden. Schedler weist zudem darauf hin, dass die Entwürfe im kompletten Zeitraum auch auf der Internetseite der Stadt einsehbar sind.

Streit über Architektur und Parkplätze

Nach Angaben des Büros Fink und Team aus Hannover können die Bauarbeiten frühestens im Sommer 2021 beginnen. Das alte Wohnhaus auf dem Grundstück soll abgerissen werden. Das korrespondiert aber mit dem Zeitplan der Stadt. Schedler zufolge ist voraussichtlich für März 2021 vorgesehen, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt über die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung berät. Im März solle dann auch der endgültige Ratsbeschluss fallen.

Die Meinungen über die Architektur des Wohnhauses gehen auseinander: Als „Klotz“ hatte es Wolf Hatje (DUH) bezeichnet, weil es in der Umgebung mit Einfamilienhäusern und den historischen Rosengärten viel zu wuchtig sei. Kerstin Liebelt ( SPD) nannte den Bau hingegen „offen und gefällig“. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt entbrannte ein Streit über die Zahl der etwa 15 Parkplätze. Die Bündnisgrünen wollten für den Neubau mit voraussichtlich bis zu 14 Wohnungen über drei Stockwerke, jede zwischen 60 und 120 Quadratmeter groß, am sogenannten Stellplatzschlüssel zu drehen: von 1,0 auf 0,6. Das bedeutet fünf Parkplätze weniger.

Hecke soll Mauer ansehnlicher machen

Ulrike Roth (Grüne) argumentierte, ganz in der Nähe des Gebäudes werde die Endhaltestelle der Stadtbahn errichtet, die die Bewohner nutzen könnten und sollten. Die CDU hingegen warf den Grünen vor, den „Individualverkehr zu gängeln“. „Das wird der Sache und den Menschen nicht gerecht“, sagte Ulff Konze ( CDU), denn es gebe viele Menschen, die sowohl die Bahn als auch das Auto nutzen.

Der Antrag der Grünen mit der Hecke hingegen stieß nun auch im Verwaltungsausschuss auf Wohlwollen. Im Antrag der Grünen schreibt Fraktionschef Joachim Steinmetz, dass wegen der Lage an einer verkehrsreichen Kreuzung vermutlich eine hohe massive Mauer gebaut werde. „Dies entspricht nicht der geplanten städtebaulichen Aufwertung des Straßenraumes an der B 3 und der Weetzener Landstraße.“ Eine Bepflanzung könne den „Eindruck einer geschlossenen Wand“ auflockern. „Gleichzeitig können aber auch die Außenbereiche der Wohnungen geschützt werden.“

Das ist eine Hainbuchenhecke. Auf dem Bild ist eine am Schloss Landestrost in Neustadt zu sehen. Quelle: Heinemann

Im Entwurf für die Bauvorschriften steht nun, dass es eine Hecke aus heimischen Laubgehölzen sein soll, zum Beispiel eine Hainbuchenhecke. Wahlweise könne auch Efeu oder wilder Wein auf der Mauer ranken.

Von Andreas Zimmer