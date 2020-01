Arnum

Die Bauarbeiten auf dem Hohen Holzweg in Arnum, der ein wichtiger Zubringer für die B-3-Ortsumgehung wird, beginnen voraussichtlich erst im Juni 2020. Das erläuterte Bürgermeister Claus Schacht auf Anfrage dieser Zeitung.

Noch im September vergangenen Jahres hieß es, die Fahrbahn werde bis spätestens Mai 2020 saniert. Schacht sagte jetzt: „Früher ist es wegen der guten Auftragslage der Tiefbaufirmen nicht möglich.“ Für die Arbeiten sind etwa zwei Wochen geplant.

Anlieger wollen einfache Variante beim Ausbau

Die etwa einen Kilometer lange Straße zweigt von der heutigen B 3 ab, gehört der Stadt und ist eine Sackgasse. Am Ende des Hohen Holzweges entsteht zurzeit eine Anschlussstelle für die neue Umgehungsstraße. Bislang ist auf dem Hohen Holzweg überwiegend Anlieger- und Kundenverkehr. Das wird sich ändern, wenn die Ortsumgehung für den Verkehr freigegeben wird. Geplant ist dies für Frühjahr 2020. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.

Die Mehrheit der Anlieger hat sich beim Ausbau für die einfachste Variante ausgesprochen, also jene, bei der sie keine Ausbaubeiträge zahlen müssen. Eine neue Fahrbahnschicht soll reichen, hinzu kommen wechselseitige Halteverbote bei Tempo 30. Die Anwohner wollen aber auch erst einmal abwarten, wie sich die Verkehrssituation auf dem neuen Zubringer entwickelt. Denn in Arnum gibt es zwei weitere Zufahrten auf die B-3-Ortsumgehung: an der Anschlussstelle Arnum-Mitte in der Nähe des Freibades auf der Straße nach Hiddestorf und an der Anschlussstelle Arnum-Süd auf der Straße in Richtung Pattensen. „Das Parkkonzept für den Hohen Holzweg ist mit den Anwohnern in weiten Teilen abgestimmt“, erläuterte Schacht.

B-3-Ortsumgehung: Schacht erhofft sich Synergieeffekte

Der Verwaltungschef verwies auf Synergien, die sich aus dem Bau der B-3-Ortsumgehung ergeben. Als Beispiel nannte er ein Schulbusunternehmen. „Es hat sich am Hohen Holzweg auf einer seit langem brachliegenden Fläche angesiedelt, weil die Fahrzeuge dort gleich auf die Ortsumgehung fahren können.“

Am Hohen Holzweg befinden sich unter anderem bereits der Städtische Betriebshof mit der wöchentlichen Grünabfallannahme, die B.A.S. Verkehrstechnik, der Tierschutzverein Hände für Pfoten und das Lager des Möbelhauses Mömax.

Laut Verwaltung werden die ersten rund 300 Meter von der heutigen B 3 bis zur Einmündung der Beethovenstraße von vielen Pedaltretern im Alltagsradverkehr genutzt, auf den restlichen rund 700 Metern hingegen sei es der Freizeitradverkehr. Der Einmündungsbereich Hoher Holzweg/B 3 wird sich möglicherweise bei der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Arnum verändern. Aus der heutigen Kreuzung könnte dann ein Kreisel werden. Noch ist nichts entschieden, denn das Antragsverfahren der Stadt in ein Förderungsprogramm läuft noch.

