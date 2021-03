Wilkenburg

Wie geht es weiter mit dem Römerlager in Wilkenburg? Gerade erst haben sich alle Hemminger Ratsfraktionen einstimmig dafür ausgesprochen, dass das Lager bei Wilkenburg dauerhaft als archäologisches Denkmal ausgewiesen und nicht für den Kiesabbau freigegeben wird. Die Firma Holcim hält ihren Antrag für den Kiesabbau jedoch aufrecht. Das heißt allerdings noch nicht, dass bereits eine Entscheidung gefallen ist. „Es gibt noch viele offene Fragen, die geklärt werden müssen“, teilt Pressesprecher Jens Marquardt mit. Das Unternehmen sei zurzeit noch dabei, eine konkrete Kostenrechnung aufzustellen.

Einen Zeitplan konnte Marquardt dafür noch nicht nennen. Fest steht bereits, dass das Unternehmen wegen der geltenden Auflagen zum Denkmalschutz zusätzliches Geld in die Hand nehmen müsste. Vor dem Beginn eines Kiesabbaus sei die umfassende Untersuchung des Lagers und die Bergung sämtlicher Funde sicherzustellen. An der Finanzierung müsste sich Holcim beteiligen.

Fast 6000 Bürger fordern in Onlinepetition den Erhalt des Römerlagers

Mehrere Initiativen haben sich in den vergangenen Jahren für das Römerlager eingesetzt. In einer Onlinepetition sprachen sich fast 6000 Bürger für den Erhalt des Lagers aus. Die Römer-AG Leine bietet immer wieder Themenführungen vor Ort an. Im vergangenen Monat hatte die Universität Hildesheim einen Podcast aufgenommen, in dem die Initiatoren der Onlinepetition, eine Sprecherin der Region Hannover und Holcim-Sprecher Jens Marquardt interviewt wurden.

Marquardt sagte dieser Zeitung, dass das Unternehmen das Gespräch mit allen Beteiligten suchen werde, wenn der Kiesabbau an der Stelle noch als sinnvoll und wirtschaftlich betrachtet wird. Geplant sei dann ein Erörterungstermin, bei dem sich Vertreter aller beteiligten Institutionen äußern können. Diese Vorgehensweise habe sich bereits bei anderen Orten, an denen Kies abgebaut wurde, bewährt. „Unser Interesse ist es, eine gemeinsame und tragbare Lösung für alle zu finden“, sagt Marquardt.

Sind unterhalb des Römerlagers noch Reste einer Siedlung?

Das rund 30 Hektar große Lager wurde 2015 entdeckt. Es ist eines der größten römischen Lager rechts des Rheins sowie das größte römische Bodendenkmal in Niedersachsen. Nicht ausgeschlossen wird im Moment, dass unterhalb des Lagers auch noch Reste einer prähistorischen Siedlung sind. Die Stadt Hemmingen sieht in dem Römerlager einen Magneten für Naherholung und Tourismus in der Region Hannover.

Holcim hatte für das Areal schon 2013 den Abbau von Kies beantragt, da dieses im regionalen Raumordnungsprogramm der Region Hannover als Vorranggebiet für die Rohstoffgewinnung ausgewiesen ist. Dort soll Kies und Sand gewonnen werden. Die Materialien können unter anderem für den Straßenbau verwendet werden.

Der Hemminger Regionsabgeordnete Jan Dingeldey (CDU) begrüßt das einstimmige Votum der Hemminger Ratsfraktionen und auch die Auflagen, die die Region für den Kiesabbau vorgeschrieben hat. „Schließlich handelt es sich dabei um ein herausragendes archäologisches Denkmal von großer Bedeutung“, sagt er. Dingeldey habe zwar durchaus Verständnis für die Interessen des Unternehmens Holcim, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Stadt Hemmingen in der Vergangenheit auch schon mehrere andere Areale für den Kiesabbau zur Verfügung gestellt hat.

Von Tobias Lehmann