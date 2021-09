Hemmingen-Westerfeld/Devese

Die Nachricht kam kurzfristig: „Ich habe erst vor vier Wochen in den Sommerferien die Bestätigung meiner Stelle in Hemmingen erhalten“, sagt Teresa Charlotte Hollemann. Sie leitet jetzt die Grundschule Hemmingen-Westerfeld, die auch Kinder aus Devese besuchen.

„Aber in den letzten Wochen habe ich mich hier schon gut eingearbeitet und in unseren Teambesprechungen festgestellt, dass ich hier ein ganz tolles Team habe“, sagt sie und freut sich auf das neue Schuljahr, das am Donnerstag begonnen hat. Die 34-jährige gebürtige Brasilianerin folgt Ulrike Lange-Riekenberg nach, die in den Ruhestand gegangen ist und auf eigenen Wunsch im kleinen Rahmen verabschiedet wurde. Lange-Riekenberg hatte die Schule 20 Jahre geleitet.

Ulrike Lange-Riekenberg ist in den Ruhestand gegangen. Quelle: privat

Hollemann wird Nachfolgerin von Lange-Riekenberg

Auch wenn die Planung und Praxis für den pädagogischen Alltag mit den 265 Grundschülern – 67 davon werden am Wochenende eingeschult – nicht so einfach ist: „Wir haben aktuell drei Vollzeitkräfte und 16 Teilzeitkräfte oder Abordnungen von anderen Schulen“, beschreibt die neue Schulleiterin die Aufgabe, eine optimale Stundentafel für die Kinder und Lehrer zu erstellen.

Ausbaufähig sei die Internetkapazität innerhalb der Grundschule am Köllnbrinkweg. „Auf die Schulhomepage und andere Seiten habe ich mangels Passwörtern und verfügbarem Ansprechpartner bisher noch keinen Zugriff gehabt. Und unsere Sekretärin musste eine E-Mail an alle Eltern einzeln versenden, weil ein Sammelversand nicht möglich ist“, sagt Hollemann. „Es macht mir aber Spaß, täglich neue Aufgaben zu lösen“, sagt sie und blickt zuversichtlich voraus. So hat sie sich in Gesprächen mit der Stadt und bei einem Ortstermin schon erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Grundschule während der mit Schwerlastverkehr verbundenen, einjährigen Bauarbeiten auf dem Schulhofgelände aus Sicherheitsgründen einen zweiten, weiter entfernt liegenden Hofzugang für die Kinder bekommt. In einem Neubau entsteht eine Mensa. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt läuft gut“, sagt sie.

Teresa Hollemann hat früher in Hemmingen gewohnt

Erste Erfahrungen hat Hollemann an der Grundschule Mengendamm in Hannover-List gesammelt. Über Hildesheim und Harsum (Landkreis Hildesheim) ging es nach der Geburt ihres dritten Kindes im Sommer 2019 zuletzt an die Sarstedter Grundschule Kastanienhof. Der Fachlehrerin für Deutsch und Sport kommen bei ihrer pädagogischen Arbeit gleich zwei persönliche Umstände zugute: Zusammen mit ihrem Ehemann André Hollemann, der Schulleiter in Harsum ist, hat sie früher selbst jahrelang in Hemmingen-Westerfeld gelebt und ist hier noch gut vernetzt. Nun in Sarstedt wohnhaft und dreifache Mutter weiß sie zudem aus ihrem eigenem Alltag, was Eltern in Zusammenhang mit Schule täglich bewegt.

Die Grundschule Hemmingen-Westerfeld befindet sich am Köllnbrinkweg. Quelle: Torsten Lippelt

„Das Gute an dieser Grundschule soll bleiben und wird mit uns erweitert. Transparenz ist hier das Zauberwort“, sagt sie. „Kommunikation, sowohl intern als auch zwischen Schule und Eltern, ob nun digital oder persönlich, ist mir dabei sehr wichtig.“

