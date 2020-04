Hemmingen

Die Stadt Hemmingen kündigt verstärkte Kontrollen für die Einhaltung der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit an. Hunde müssen noch bis zum 15. Juli im Wald und in der freien Landschaft angeleint werden. „Das sollten auch alle Hundebesitzer wissen, dennoch gibt es immer wieder Verstöße“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Sabine Hanje.

Wer sich nicht an die Anordnung hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße bestraft werden. Bisher haben es die städtischen Mitarbeiter in diesem Jahr jedoch noch bei mündlichen Verwarnungen belassen.

Brutzeit: Hunde müssen an die Leine

Das niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung sieht die Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit jedes Jahr für den Zeitraum vom 1. April bis zum 15. Juli vor. In dieser Zeit bringen viele Wildtiere ihre Jungen zur Welt und müssen deshalb besonders geschützt werden. „Darunter sind auch viele Kleintiere, die von den Waldwegen aus gar nicht sofort gesehen werden“, sagt Hanje.

Generell sollten Spaziergänger und Hundebesitzer ganzjährig rücksichtsvoll mit den Ruhezonen der frei lebenden Tiere umgehen. Dazu gehört, dass Hunde in der freien Landschaft nicht streunen sollten und sich im Einwirkungsbereich ihres Besitzers aufhalten, erläutert Hanje. Wildtiere kennen aus Instinkt ihre Fluchtdistanzen. Sie legen sich am Tag außerhalb dieser Distanz von ständig begangenen oder befahrenen Wegen hin und stören sich nicht an den gewohnten Bewegungen. Doch weicht ein Mensch oder Hund von den Wegen ab, fliehen die Tiere und verletzen sich dabei häufig oder werden gar überfahren.

Leinenpflicht : Stadt kündigt Kontrollen an

Hanje weist zudem darauf hin, dass Felder und Wiesen häufig auch in privatem Besitz sind und bewirtschaftet werden. Auch die Eigentümer dulden nicht alle die Nutzung ihrer Flächen durch frei laufende Hunde. Die Stadt hat zudem zum Schutz von Jungtieren sogenannte Wildschongebiete ausgewiesen. Dort müssen Hunde ganzjährig angeleint sein. Die entsprechenden Areale sind mit grünen Schildern und dem Aufdruck Wildschongebiet gekennzeichnet.

Von Tobias Lehmann