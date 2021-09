Arnum

Mehrere hundert Gäste haben am Sonntag über den gesamten Tag verteilt das Gemeindefest in Arnum auf dem Gelände der Friedenskirche besucht. „Wir feiern das 30-jährige Bestehen der Gemeinde. Das letzte große Gemeindefest haben wir zum 25-jährigen Jubiläum 2016 ausgerichtet“, sagte Ellen Leinemann, die zu den Organisatorinnen zählt.

Außer der Reihe gab es vor zwei Jahren jedoch noch eine große Eröffnungsfeier für das frisch sanierte Gemeindehaus. Es sei ein schönes Gefühl, dass Menschen unter freiem Himmel jetzt nach dem langen Corona-Lockdown wieder zusammen sein können, sagt Leinemann. Registrieren muss sich jeder Gast am Eingang allerdings noch.

Clown „DimDim“ zeigt akrobatische Einlagen auf der Kirchwiese

Während des gesamten Tages gab es auf der Wiese direkt neben der Friedenskirche kleinere Spiele für die Kinder. Der Höhepunkt war jedoch der Auftritt des Clowns „DimDim“ am Nachmittag. Dieser begeisterte sowohl die Kinder wie auch deren Eltern mit seinen akrobatischen Einlagen, in die er auch die Kinder einbezog.

Doch auch für musikalische Begleitung über den gesamten Tag war gesorgt. Eröffnet wurde der Tag vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr, gefolgt vom Auftritt der Old Virgninny Jazzband. Nachmittags gab es Popmusik von vier jungen Musikern, die alle Mitglieder der ehemaligen Band Wednesnight aus der KGS Pattensen waren.

Die Bandformation rund um die Pattenser Sängerin Lilli Engelhardt sorgt für Stimmung auf dem Gemeindefest. Quelle: privat

Bereits am Sonnabend war am Abend die Sängerin und Comedian Fräulein Rose auf dem Kirchplatz vor rund 90 Gästen aufgetreten. „Das war ganz toll. Man merkt, dass viele Bürger nach der Pandemie wieder Lust auf Kunst in der Gemeinschaft haben“, sagt Dorothea zum Eschenhoff, die auch zum Organisationsteam gehört. Die meisten Gäste des zweitägigen Gemeindesfests stammten aus Arnum. „Das Gemeindefest ist meist eine eher lokale Veranstaltung. Doch wir freuen uns immer auch über jeden Gast von außerhalb“, sagte Leinemann.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gemeinde bestellt den Kuchen erstmals extern

Den am Sonntagnachmittag sehr begehrten Kuchen hat die Gemeinde erstmals extern im Café Altes Schulhaus in Hemmingen-Westerfeld bestellt. „Sonst haben den Kuchen Mitglieder unserer Gemeinde selbst gebacken. Doch das war dieses Mal wegen der Corona-Hygieneauflagen nicht möglich“ sagte Leinemann. Die Gäste schien das allerdings nicht zu stören. Sie genossen den schönen Spätsommertag bei Kaffee und Kuchen. Gegen 17.30 Uhr wurde das Fest dann beendet. „Wir wollen alle zur ersten Hochrechnung zu Hause sein“, sagte Leinemann in Bezug auf die Bundestagswahl an dem Tag.

Von Tobias Lehmann