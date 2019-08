Was für ein Aufmarsch: Hunderte Feuerwehrleute, Vereinsvertreter und Angehörige von Musik- und Spielmannszügen haben am Sonntag am großen Umzug der Feuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf teilgenommen. Zahlreiche Zuschauer säumten außerdem den Weg in Hemmingen – und reichten bei sommerlicher Hitze Getränke.