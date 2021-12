Hemmingen-Westerfeld

Wo sonst engagiert und schweißtreibend beim Sport Tore geworfen und geschossen werden, hieß es am Mittwoch zunächst warten. Dann folgte der ersehnte Piks: Ein mobiles Impfteam der Region Hannover nutzte in Absprache mit der Carl-Friedrich-Gauß-Schule die Ballsporthalle der KGS für ein Impfangebot gegen das Coronavirus. Zunächst durften sich Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und alle an der KGS beruflich Tätigen impfen lassen. Anschließend konnten auch Externe die Möglichkeit wahrnehmen.

Das mit acht Mitarbeitern – darunter zwei Ärzte und zwei Impfende – angereiste mobile Impfteam vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hatte sich dafür mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech auf bis zu 400 Impfungen in der Sporthalle eingestellt. „Es sind vornehmlich Jugendliche der Jahrgangsklassen zehn bis 13 heute hier. Wenn man die Klassen fünf und sechs wegen ihres Alters nicht mit einbezieht, haben wir an der KGS rund 1.200 Schüler, die geimpft werden können, und rund 150 Lehrkräfte und weitere Mitarbeiter“, sagte KGS-Schulleiter Gregor Ceylan.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sind möglich

Bereits während eines zweitägigen Impftermins Ende November in der KGS, hatten sich rund 450 Menschen gegen Corona impfen lassen. „Heute haben wir alles mit dabei: Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen“, sagte der selbst inzwischen dreifach geimpfte Schulleiter. Während sich im Eingangsbereich der Ballsporthalle die Menschen auf ihre Impfung warteten, erfolgten an den aufgestellten Tischen die erforderlichen Informations- und Beratungsgespräche sowie der Impfpassabgleich. Vor unerwünschten Blicken Dritter durch Stellwände geschützt standen wenige Meter entfernt in der Halle die Impfkabinen.

Unter den Wartenden befanden sich auch die zwölfjährige KGS-Schülerin Greta und ihre Mutter Christina Geburek aus dem Alten Dorf. „Für uns ist das hier ohne Termin unkompliziert“, sagte die Mutter. „Sonst hätten wir extra in die Stadt fahren müssen“, erklärte Greta, die sich nun zum zweiten Mal hat impfen lassen.

Von Torsten Lippelt